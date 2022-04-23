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Унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі загинуло п'ятеро людей, серед убитих - тримісячна дитина

Кількість жертв може зрости.

Унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі загинуло п'ятеро людей, серед убитих - тримісячна дитина
Фото: Скрін з відео

5 убитих і 18 поранених українців виявили в Одесі рятувальники після ракетного удару російських окупантів.

Про це в телеграмі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Одеса. 5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки ті, кого знайшли. І, скоріше за все, буде більше.. Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що 23 квітня російські окупанти випустили щонайменше шість крилатих ракет по Одесі.

Російська армія заявила, що під час розпочатої цього тижня другої фази "спецоперації" планує встановити повний контроль над Донбасом і Південною Україною та забезпечити сухопутний коридор у Крим.

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