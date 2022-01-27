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Термін між вакцинацією та бустером скоротили до трьох місяців

У COVID-сертифікаті буде позначка "booster/бустер".

Термін між вакцинацією та бустером скоротили до трьох місяців
Фото: kyivcity.gov.ua

Кабінет міністрів установив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання бустерної дози вакцини проти COVID-19. Тепер він становить 90 днів замість 180-ти.

Постановою від 19 січня уряд також встановив максимальний термін для отримання дози вакцини проти COVID-19 – 270 днів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ці терміни застосовують і для вакцинації однією вакциною, і в разі застосування змішаних схем вакцинації, уточнюється в документі.

Крім того, постанова передбачає, що під час формування COVID-сертифікату після бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку "booster/бустер".

Нагадаємо, на початку січня МОЗ вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення. Спочатку рекомендували робити бустер через 6-9 місяців після отримання другого щеплення від COVID-19.

Бустер роблять мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer), а за їх відсутності – будь-якою іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Зазначалося, що новий COVID-сертифікат після бустерної дози можна буде згенерувати в "Дії" наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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