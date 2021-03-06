У Польщі у ДТП потрапив рейсовий автобус Познань-Херсон. У результаті аварії загинуло 6 українців.

Про це в Twitter написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Аварія сталася поблизу міста Кашице.

“Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані”, – зазначив Ніколенко.

#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Консули виїхали на місце події, працюють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям. Обставини аварії з’ясовуються.

Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Фото: /Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Водночас як пише RMF24, автобус з українськими номерами впав у канаву, у ньому перебувало 57 осіб.

Постраждало у результаті 34 людини. Їх госпіталізували, зокрема, в обласну лікарню в Перемишлі, Медичний центр в Ярославі та обласну лікарню № 2 в Жешуві.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Любліні внаслідок ДТП загинуло двоє українців, а у Єгипті автобус із туристами потрапив у ДТП: серед постаждалих були українці.