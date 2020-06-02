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В Черновицкой области за сутки от коронавируса за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

Общее число инфицированных коронавирусом в области - 3410.

В Черновицкой области за сутки от коронавируса за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
Фото: minzdrav.gov.by

В Черновицкой области общее количество инфицированных коронавирусом составляет 3410 человек.

В течение 1 июня в области зафиксировали 33 новых случая инфицирования COVID-1. В то же время 36 жителей Черновицкой области за сутки получили два отрицательных результата ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"36 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19", - уточнил глава ОГА.

23 мая в Черновицкой области число инфицированных коронавирусом превысило 3 тысячи человек.

Буковина с начала эпидемии коронавируса в Украине занимает первое место по количеству инфицированных.

По состоянию на 31 мая Черновицкая область является одной из пяти областей, которые, как утверждают в Кабмине, не готовы к ослаблению карантина.

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