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Викрили ділків, які привласнили 6 млн грн на автомобілях швидкої допомоги

Серед викритих учасників схеми – посадовець КО «Київмедспецтранс» КМДА, бухгалтер і три підрядники приватних фірм.

Викрили ділків, які привласнили 6 млн грн на автомобілях швидкої допомоги
Викрили ділків, які привласнили на ремонті швидких 6 млн грн
Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили ділків, які привласнили 6 млн грн на автомобілях швидкої допомоги. Фігуранти привласнили кошти, які призначалися на закупівлю автомобільних запчастин для цих авто. 

Про це повідомили у СБУ та Нацполіції. 

У 2023 році злочинну оборудку організував 43-річний начальник служби матеріально-технічного забезпечення Київмедспецтрансу КМДА. Він підробив службову документацію, де вартість запчастин, необхідних для ремонту автомобілів швидкої допомоги, була завищена в рази. Надалі чиновник створив усі необхідні умови для того, щоби перемогу під час тендерних закупівель могли здобути лише фірми його спільників.

У результаті фігуранти протягом 2023 року уклали договори на понад 17 мільйонів гривень, з яких понад шість мільйонів привласнили.

Під час розслідування було зязсували, що для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми, начальника служби матеріально-технічного забезпечення, було переведено на нижчу посаду.

Організатору та його чотирьом спільникам овідомили про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 28 – вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою організованою групою або злочинною організацією;
  • ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
  • ч. 3 ст. 358 - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
  • ч. 2 ст. 366 - службове підроблення.

Слідство у кримінальному провадженні триває. Відповідно до санкцій інкримінованих фігурантам статей, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • У Києві судитимуть посадовців КМДА, які вимагали у перевізника 40 тисяч гривень щотижня за право возити пасажирів.
  • Правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) на отриманні фейкової 2 групи інвалідності. 
  • А ще одному посадовцю КМДА повідомили про підозру через відчуження переходу від Центрального залізничного вокзалу.
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