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Верховна Рада цього тижня не працюватиме, заборону УПЦ МП мають розглянути в серпні

Розглядати інші законопроєкти не будуть, допоки нардепи не проголосують за заборону. 

Верховна Рада цього тижня не працюватиме, заборону УПЦ МП мають розглянути в серпні
Фото: тг-канал Олексія Гончаренка

Законопроєкт про заборону УПЦ МП розглянуть аж в серпні – це має бути перший законопроєкт, заради якого зберуться нардепи. Засідання парламенту, заплановані на цей тиждень, скасували, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепки Юлії Клименко, "слуги народу" виявили бажання ще раз переглянути текст законопроєкту, тому цього тижня за документ не голосуватимуть. 

А, оскільки трибуна буде заблокована до розгляду законопроєкту, то нічого іншого голосувати не зможуть. При цьому збиратися нардепи планують аж на третьому тижні серпня. 

Сьогодні після голосування за продовження воєнного стану велика кількість народних депутатів заблокувала трибуну, вимагаючи внести до порядку денного заборону УПЦ МП. До блокування долучилися не лише опозциіонери, а й "слуги народу", зокрема голова профільного комітету Микита Потураєв. Керівництво фракцій пішло на нараду зі спікером парламенту, а блокування трибуни продовжилося. Нардепи обіцяли блокувати її, аж доки Рада не розгляне законопроєкт.

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