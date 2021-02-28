Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко вестиме політичне шоу на "5 каналі"

Про це "Детектору медіа" повідомив генеральний директор каналу Володимир Мжельський.

"Ми розвісили борди, у яких написано, що він буде працювати з березня. Він буде робити своє шоу", — сказав Мжельський, коментуючи рекламу з Луценко, яка з'явилась на цьому тижні.

Нагадаємо, що власником "5 каналу" є Петро Порошенко. Вони з Луценком - куми, у 2013 році Луценко з дружиною Порошенка хрестив дочку Юрія Стеця.

У 2016-2019 роках Луценко був генеральним прокурором при президентові Порошенку, а до того очолював фракцію "Блок Петра Порошенка" та однойменну партію.

На початку 2000-х років Луценко був головним редактором тижневика "Грані плюс".