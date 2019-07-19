Мэры-сепаратисты,менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского:кто баллотируется в Раду по мажоритарке от Юго-восточной Украины

LB.ua анализирует кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам. На Юго-востоке Украины активную агитацию развернули бело-голубые кандидаты - как от крыла Ахметова , так и Фирташа-Левочкина . Исходя из результатов президентской кампании, побороться за голоса этого региона могла бы партия “Слуга народа”, но, как и в ряде других регионов, на многих округах выставила откровенно слабых кандидатов - ведущих, комиков, никому неизвестных предпринимателей. Так что у мэров, которые проводили “референдумы” “Л/ДНР” в 2014 году, и менеджеров предприятий Рината Ахметова есть все шансы попасть в Верховную раду.

Донецкая область

41 округ - Очеретине. Сразу двое сотрудников “Авдеевского коксохимического завода”, входящего в холдинг Ахметова, идут по этому округу - гендиректор Муса Магомедов (от “Оппоблока”, имеет все шансы на победу) и юрист Олег Бычков (самовыдвиженец).

Фото: facebook/Муса Магомедов Муса Магомедов во время встречи с избирателями на округе

От ОПЗЖ - режиссер “Центра культуры и досуга Славянска” Анастасия Петренко, также координирующая гуманитарные миссии платформы “Женщины за Мир” нардепа Натальи Королевской. По этому округу баллотируется сестра парламентария Надежды Савченко Вера. С ними будет конкурировать кандидат от “СН”, директор предприятия “Елко”, обслуживающего наземный транспорт, Георгий Куджиев.

46 округ - Бахмут. Нардеп Константин Матейченко прошел в Раду по спискам “Народного Фронта”. В этот раз экс-командир батальона “Артемовск” пытает счастье на мажоритарке как самовыдвиженец. От ОПЗЖ - предприниматель Федор Христенко, от “Оппоблока” - экс-регионал Дмитрий Рева - сын бессменного мэра Бахмута - и пока лидер опросов. "СН” против них выставила 26-летнего предпринимателя Родиона Вощанова, который состоял в партии “ДемАльянс”.

47 округ - Славянск. Городской глава Славянска Вадим Лях хочет попасть в парламент от партии “Оппоблок”. Еще два нардепа будут сражаться на этом округе - от ОПЗЖ Юрий Солод (муж Натальи Королевской) и как самовыдвиженец - Олег Невада (член партии “Наш край”). ”СН” народа выставила не совсем новое лицо - 58-летнего доцента кафедры теории, истории государства и права университета ГФС Василия Патлачука. В 2002 и 2006 годах он баллотировался в Раду от Коммунистической партии.

48 округ - Краматорск. Переселенец, владелец столичного кафе “Сплетни” Евгений Васили баллотируется в парламент от “СН” в Краматорске. Нардеп от БПП Максим Ефим идет как самовыдвиженец, это его округ. Партия ОПЗЖ представлена предпринимателем Александром Шевченко. Секретарь Краматорского горсовета Денис Ошурко баллотируется как самовыдвиженец.

49 округ - Дружковка. На этом округе разгорается яркая борьба между шоуменом, креативным продюсером студии “Квартал 95” Сергеем Сивохо и главой политсовета "Оппозиционного блока" Борисом Колесниковым. Но борются за этот округ и другие яркие персонажи. Мэр Дружковки Валерий Гнатенко баллотируется от “Оппозиционной платформы”. В 2014 году он помогал боевикам организовывать “референдум”.

Фото: Макс Левин Сергей Сивоха

50 округ - Покровск. На этом округе также баллотируются мэры. Как самовыдвиженец - отстраненный от должности глава Доброполья Андрей Аксенов, который находится под ночным домашним арестом из-за подозрения в подделке документов и хищении бюджетных денег. По данным СМИ, содействовал боевикам в 2014 году.

Мэр Покровска Руслан Требушкин баллотируется от “Оппоблока”. Его тоже обвиняли в симпатиях к сепаратистам. Требушкин является фигурантом дела о незаконном обогащении. С мэрами будет бороться адвокатка, руководительница проекта “Социальный правовой центр” Татьяна Романцова от “СН”.

51 округ - Зайцево. Что называется “жирный” округ, поскольку здесь зарегистрировано всего 2715 избирателей, что делает его привлекательным для “парашютистов” как легкую добычу. Здесь баллотируются народные депутатки Надежда Савченко и Наталья Веселова (от “Силы людей”); менеджер “Метинвест Холдинг” Ахметова Александр Вишняков (от “Оппоблока”, в биографии указал, что живет в Донецке); президент Финансово-промышленной корпорации “ДМС” Андрей Алеша (от ОПЗЖ; по данным СМИ - был близкий другом Александра Януковича); глава военно-гражданской администрации села Зайцево Владимир Веселкин (ему прогнозируют победу). “Слуга народа” выставила предпринимателя Дмитрия Радченко.

52 округ - Торецк. “Оппоблок” выдвигает экс-нардепа и помощника Януковича в его бытность губернатором Донецкой области Валерия Коновалюка, ОПЗЖ - руководителя Донецкой ячейки партии Олега Погодина. По этому округу баллотируются помощница Савченко Татьяна Проторченко, глава “Торецкого хлебокомбината” Игорь Рыбак, президент федерации легкой атлетики Донецкой области, местный политик Сергей Третьяков. От “Слуги народа” - директор торгового дома “Торг Сити”, который занимается розничной торговлей продуктами, Сергей Губа, он был помощником Сергея Арбузова, вице-премьера времён Януковича. Глава администрации Торецка Ярослав Руденко идет как самовыдвиженец.

57 округ - Мариуполь. От “Оппоблока” идет политический тяжеловес, преданный православию нардеп Вадим Новинский. От “Слуги народа” баллотируется глава Талаковского сельсовета Вячеслав Салгалов.

Фото: facebook/Вадим Новинский

58 округ - Мариуполь. Бывший мэр Славянска Валентин Рыбачук идет на выборы от ОПЗЖ. В 2014 году поддерживал сепаратистов. От “Оппоблока” ему конкуренцию составит менеджер “Мариупольского металлургического комбината Ильича” (входит в группу компаний Ахметова и Новинского) и депутат горсовета Сергей Магера - один из самых сильных кандидатов. С ними будет сражаться “слуга народа” Виктор Романюк - директор “Сайбер Юнион”, занимающейся разработкой и внедрением программного обеспечения для банков и предприятий.

59 округ - Марьинка. Это округ нардепа от “Оппоблока” Сергея Сажко. В этот раз он идет как самовыдвиженец. Председатель Марьинской районной государственной администрации Владимир Мороз баллотируется от ОПЗЖ. Как самовыдвиженцы идут заместитель гендиректора транспортной компании “ИнтерТрансСервис” Федор Ефименко и глава Константиновского райсовета Сергей Кирилов.

От “СН” - заместитель директора “Укрхимпромторга” Наталья Цыбань. Имеет бизнес в Крыму и в оккупированной Макеевке. В 2015 году человек с ее ФИО регистрировался как российский предприниматель в Крыму. В реестрах указано, что Цыбань - гражданка РФ. Цыбань в комментарии LB.ua отметила, что свой ресторан в Макеевке уже не контролирует, а гражданство имеет только одно - украинское. Данные в российских реестрах объяснила тем, что Россия после оккупации автоматически считала всех на полуострове своими гражданами.

60 округ - Волноваха. Это округ нардепа от БПП Дмитрия Лубинца, который пытается снова получить мандат. От “СН” идет экс-главврач Волновахской центральной районной больницы Александр Безуглый. Генпродюсер телеканала “112” Артем Марчевский баллотируется от ОПЗЖ, а бывший секретарь городского совета Мариуполя Андрей Федай - от “Оппоблока”, от платформы Савченко - сельский глава Зеленоярска Николай Юзвинкевич.

Фото: Дмитро Лубінець Дмитрий Лубинец

Запорожская область

74 округ - Запорожье. Это округ нардепа от БПП Петра Сабашука, который идет самовыдвиженцем. Против него от “СН” - гендиректор спорткомплекса “Мотор Сичи” Геннадий Касай. Собственник “Мотор Сичи”- нардеп, член группы “Воля народа” Вячеслав Богуслаев. Другие кандидаты - сотрудник “Запорожстали” Игорь Чумаченко от “Оппоблока” и замначальника Департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ Владислав Куценко.

75 округ - Запорожье. От “СН” баллотируется Роман Соха – директор рекламного агентства “Эверест”. Местные СМИ называют его товарищем братьев Кальцевых - экс-регионалов. Партия “Голос” выставила пиарщицу местного канала “ТВ-5” Александру Савченко. Депутат облсовета от “УКРОПа”, адвокат Ярослав Гришин идет как самовыдвиженец.

76 округ - Запорожье. Заместитель городского главы Запорожья Анатолий Пустоваров баллотируется от “Оппоблока”, от “СН” - генеральный директор компании “Агросталь”, доверенное лицо Зеленского на президентских выборах Евгений Шевченко. Его связывают с братьями Кальцевыми и с Роман Сохой. Также за кресло в парламенте борются активист Александр Лебедь от “Демсокиры”, журналист “Газеты “МИГ” от “Батькивщины”, депутат горсовета от “УКРОПа” и сотрудник юркомпании Ярослава Гришина Михаил Прасол.

77 округ - Запорожье. Это округ нардепа Вячеслава Богуслаева, против которого “Слуга народа” выставила свадебного фотографа Сергея Штепу.

78 округ - Бердянск. Нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев, которого называют "папа Бердянска", составит конкуренцию совладельцу группы компаний BKW Group, торгующей сельхозпродуктами, Виталию Боговину (“СН”).

Фото: zagittya.com.ua Юрий Бойко ( в центре) представил кандидатов-мажоритарщиков от ОПЗЖ в Запорожской области, Александр Пономарев - справа.

79 округ - Васильевка. Руководительница адвокатской компании Юлии Яцык (“Слуга народа”) ведет борьбу с нардепом Владимиром Бандуровым (ОПЗЖ). Мэр Днепрорудного Юрий Коробов баллотируется от “Оппоблока”.

80 округ - Мелитополь. Еще одного юриста в Запорожской области выставила партия президента. Дмитрий Гладких будет конкурировать с нардепом от “Оппоблока” Евгением Балицким. Мелитопольский городской глава Сергей Минько идет как самовыдвиженец.

81 округ - Токмак. По этому округу в Раду в 2014 году прошел от БПП Сергей Валентиров. На этих выборах нардеп сменил политическую ориентацию на ОПЗЖ. Против него “СН” выставила пиарщика благотворительного фонда “Алкоголь СТОП” Павла Мельника.

82 округ - Пологи. Против нардепа от БПП Вадима Кривохатько идет юристка от “СН” Мария Никитина, чей муж был доверенным лицом Зеленского на президентских выборах. Здесь баллотируется помощник другого нардепа Александра Пономарева - Владим Люцканов.

Луганская область

105 округ - Счастье. Еще один менеджер предприятия “ДТЭК Энерго” Ахметова - Виктория Гриб - идет от “Оппозиционного блока”. Брат Виктора Медведчука Сергей баллотируется от ОПЗЖ. “СН” выставила фермера Сергея Кобзаря. В парламент также хочет попасть сельский глава Победы Новоайдарского района Сергей Татарка.

106 округ - Северодонецк. Здесь баллотируется экс-губернатор Закарпатья и Луганской области Геннадий Москаль. “Слуга народа” представлена предпринимателем и кандидатом экономических наук Алексеем Кузнецовым. От ОПЗЖ идет глава профсоюза “Северодонецкое объединение Азот” (входит в группу Дмитрия Фирташа) Валерий Черныш, от “Оппоблока” - предприниматель, глава луганской ячейки партии Мураева “Наши” Владимир Строкань. За кресло в Раде также борются Юрий Фурман, который работает в “Фонде Сергея Шахова” - нардепа из “Воли народа”, и владелец сети супермаркетов “Семья” Дмитрий Шатилов.

Фото: Макс Левин Геннадий Москаль

107 округ - Лисичанск. Секретарь Лисичанского горсовета Эдуард Щеглаков идет от ОПЗЖ, мэр Лисичанска Сергей Шилин был в “Оппоблоке”, но идет как самовыдвиженец. Кандидат от “СН” - директор “Фармация-Север” Александр Сорокин, его называют человеком нардепа от партии “Наш край” Сергея Шахова. От этого округа также баллотируются нардеп от партии Ляшко Сергей Рыбалка и еще три его однофамильца.

112 округ - Рубежное. От ОПЗЖ баллотируется директор предприятия “Заря” и депутат Рубежанского горсовета Александр Чернецов. Человек Юрия Бойко. Сайт “Миротворец” утверждает, что Черновец обеспечивал боевиков бензином и транспортом. Конкуренцию ему составит Ярослав Мисинкевич - руководитель регионального подразделения “Евротрубпласт” и предприятия “Гранд”, который сдает в аренду жилье. Мисинкевич баллотируется от “Слуги народа”. Еще один сотрудник фонда Шахова - Сергей Вельможный - пытает свое счастье. Как и в остальных округах Луганской области, основная борьба разворачивается между людьми Бойко из ОПЗЖ и людьми Шахова.

113 округ - Сватово. Мэр Сватово Евгений Рыбалко идет как самовыдвиженец, председатель Сватовского районного совета Вита Слипец - от “Слуги народа”. Нардеп Виталий Курило от БПП пытается попасть в парламент от этого округа. Сразу два сотрудника “Фонда Сергея Шахова” баллотируются в Раду - Александр и Анатолий Лукашевы. Как самовыдвиженец идет собственник “Кременского пивоварного завода” Владимир Струк. В 2014 году он финансировал боевиков.

Фото: paralel-media.com.uа Владимир Струк (слева) во время митинга в Луганске, 27.02.2014

114 округ - Станица Луганская. По этому округу идет упомянутый нардеп Сергей Шахов. Человек Бойко - экс-нардеп Валерий Мошенский. От “СН” - предприниматель Максим Мойсеев. Здесь баллотируется журналист и правозащитник Константин Реуцкий.

Николаевская область.

127 округ - Николаев, Заводской район. За округ сражается нардеп от БПП Борис Козырь, депутат Николаевского горсовета от “Оппоблока” Игорь Дятлов и предприниматель Александр Пасичный (СН).

128 округ - Николаев, Ингульский район. “Слуга народа” против нардепа от “Возрождения” Артема Ильюка выставила Александра Гайду - бывшего директора морского порта Ника-Тера, подконтрольного Дмитрию Фирташу. А вот нынешний заместитель порта Анатолий Дворников баллотируется от ОПЗЖ.

129 округ - Николаев, Центральный район. Народный депутат от БПП Александр Жоболецкий конкурирует с руководителем компании, которая торгует автозапчастями, Игорем Копытиным (СН).

130 округ - Баштанка. Сразу два нардепы претендуют на одно кресло в парламенте - Андрей Вадатурский (БПП) и Игорь Бриченко (“Народный фронт”). От “Слуги народа” их конкурент директор Софийского гранитного карьера Игорь Негулевський. ОТ ОПЗЖ - аграрий Владимир Фроленко.

Фото: facebook/Андрій Вадатурський Андрей Вадатурский на округе

131 округ - Вознесенск. Нардеп от БПП Александр Ливик не ведет активную кампанию. На этом фоне хорошие шансы у депутата облсовета от “Возрождения” Владислава Невеселого. От “СН” - предприниматель Артем Черноморов.

132 округ - Первомайск. Кандидаты на этом округе - заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Кушнир, нардепы Аркадий Корнацкий (избран по мажоритарке от БПП) и Вадим Подберезняк (по списку НФ), а также юрист Максим Дырдин (“СН”).

Одесская область

133 округ - Одесса, Киевский район. На этом округе зарегистрировалось больше всего кандидатов - 50. Среди самых узнаваемых - депутат от горсовета и член партии “Доверяй делам” одесского мэра Геннадия Труханов Дмитрий Танцюра и его оппонент от “Оппозиционной платформы - За жизнь”, депутат облсовета Виктор Баранский. Еще один депутат облсовета, руководитель медиахолдинга “Думская” Юрий Басюк баллотируется от ЕС. Идет на выборы и владелец крупного продовольственного рынка “Южный” Сергей Демидов. От “СН” - пауэрлифтер и владелец спортклубов Артем Дмитрук.

134 округ - Одесса, Малиновский район. Не менее горячо и на этом округе - в борьбу вступают нардеп от БПП и соратник Труханова Геннадий Чекита, депутат облсовета, бизнесмен и соратник нардепа Алексея Гончаренко Олег Звягин от ЕС, ведущий NewsOne и бывший товарищ Виктора Ющенко Евгений Червоненко.“Слугу народа” представляет главный редактор измаильской газеты “Придунайские вести” Олег Колев. Издание связывают с семьей Урбанских - владельцами Измаильского судостроительного завода.

135 округ - Одесса, Приморский район. Это округ экс-регионала Сергея Кивалова, и вряд ли он так просто его отдаст. Выбороть победу пытается одесский ресторатор Алексей Леонов от “Слуги народа”. Вместе с Дмитруком с 133-ого округа занимается пауэрлифтингом.

Фото: facebook/Слуга Народу - Олексій Леонов Алексей Леонов

К слову, здесь баллотируется знаменитый Дарт Вейдер, который своим местом работы указывает предприятие “Темная сторона силы”.

136 округ - Одесса, Суворовский район. Нардеп от БПП Дмитрий Голубов идет на выборы с поддержкой Геннадия Труханова. Он пока самый сильный кандидат. ЕС выдвинула секретаря общественной приемной нардепа Алексея Гончаренко Валентину Шульц. От “СН” - урбанист и сын местного бизнесмена Александр Горенюк.

137 округ - Подольск. Если кто и сможет составить конкуренцию нардепу от БПП, соратнику Порошенко Алексею Гончаренко, так это нардеп от “Возрождения”, президент футбольного клуба “Черноморец” Леонид Климов. Против этих кандидатов “СН” выдвинула адвоката Александра Муконина. У него есть клон - некий безработный Олег Муконин из оккупированного Антрацита в Луганской области. От ОПЗЖ - депутат облсовета Владимир Осипов, который в 2016 году избил журналиста из-за вопроса о сотрудничестве с Россией.

138 округ - Ширяево. Против бизнес-партнера Дмитрия Фирташа - нардепа Ивана Фурсина - “Слуга народа” выставила агрария, руководителя фирмы по торговле мясом Степана Чернявского. От ОПЗЖ идет депутат облсовета Виталий Саутенков.

139 округ - Раздольная. Кандидат “Слуги народа”, владелец промышленно-строительной компании “Камбио-Инвест” Игорь Васильковский сражается за мандат с действующим нардепом из группы “Возрождение” Александром Пресманом. Экс-регионал дружен с Геннадием Трухановым. К слову, Пресман своим родственником называл вора в законе Антимоса Кухилаву.

140 округ - Беляевка. Нардеп Василий Гуляев из группы “Возрождение” попытается сохранить свой мандат. Его конкурент от “СН” - заместитель главы Одесской обладминистрации Сергей Колебошин. “Оппозиционный блок” выдвинул 24-летнего безработного Александра Чеботаря, ОПЗЖ - пенсионера, ликвидатора аварии на ЧАЭС Сергея Биба.

141 округ - Татарбунары. Среди кандидатов - народный депутат из “Возрождения” Виталий Барвиненко, мэр Белгорода-Днестровского Алла Гинак и сын бывшего Татарбунарской главврача райбольницы адвокат Александр Ткаченко от “Слуги народа”.

142 округ - Арцыз. Нардеп и президент Ассоциации болгар Антон Киссе (сопредседатель партии “Наш край”) будет бороться с сыном своего давнего оппонента на этом округе - Игоря Плохого. 28-летний Руслан Плохий - гендиректор строительной компании “Жилстройсервис-2” и кандидат от “Слуги народа”. От ОПЗЖ баллотируется мэр Болграда Сергей Димитриев.

Фото: facebook/Антон Киссе Антон Киссе

143 округ - Измаил. Глава Одесского облсовета от БПП и с недавнего времени член партии Труханова “Доверяй делам” Анатолий Урбанский намерен побороться за манадат с бизнесменом Виктором Куртевым, который сотрудничал со штабом Зеленского в качестве эксперта по энергетике.

Харьковская область

168 округ - Харьков, Шевченковский район. Это округ экс-регионала, нардепа из группы “Возрождения” Валерия Писаренко. Ему конкуренцию от “СН” составит депутатка горсовета от “Самопомощи” Мария Мезенцева.

169 округ - Харьков, Киевский район. В 2014-ом на этом округе победил нардеп от НФ Александр Кирш. Сейчас ему конкуренцию составит нардеп от БПП Александр Грановский (баллотируется как самовыдвиженец). Против парламентариев идет “слуга народа”, блогер Александр Куницкий. У “зеленого” кандидата есть второе - израильское - гражданство. ЦИК даже сняла Куницкого с выборов, но он восстановился через суд.

Фото: facebook/Александр Куницкий Александр Куницкий

170 округ - Харьков, Московский район. В прошлый раз здесь победил экс-регионал и соратник мэра Харькова Геннадия Кернеса Дмитрий Святаш. Нынче он баллотируется от ОПЗЖ. Против него “СН” выставила декана Харьковского университета питания и торговли Андрея Одарченко.

171 округ - Харьков, Немишлянский район. Кандидат от “Оппоблока” (читай - Кернеса) - менеджер завода “Южкабель” Владимир Золотарев, от партии “Слуга народа” - заведующая сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области Виктория Кинзбурская. Кандидат от ОПЗЖ Андрей Лесик - соратник Виктора Медведчука по “Украинскому выбору”.

172 округ - Харьков, Индустриальный район. Это округ нардепа из группы “Возрождения” Владимира Мисика. Его конкурент от “Слуги народа” - полковник Юрий Здебский, о котором нет информации в сети.

173 округ - Харьков, Слободской район. Кернес поддержал нардепа Анатолия Денисенко, и у него все шансы взять этот округ. Кандидат от “СН” - проректор Харьковского университета внутренних дел Александр Бакумов.

174 округ - Харьков, Холодногорский район. Снова победить на этом округе пытается нардеп, член партии “Наш край” Александр Фельдман. Кернес поддержал предпринимателя, нардепа облсовета Александра Ткаченко, нл у него шансы невелики. Против этого кандидата протестовали активисты на съезде партии “Слуга народа”, называя Ткаченко причастным к коррупционным схемам Кернеса. От “СН” баллотируется доцентка юридического университета имени Ярослава Мудрого Виктория Алексейчук.

Фото: sq.com.ua Александр Фельдман

175 округ - Дергачи. Экс-регионал Владимир Кацуба идет от “Оппоблока”, он пытается победить на этом округе в третий раз. И имеет все шансы. Преподаватель кафедры истории украинской литературы университета Каразина Виктор Кисиль идет от “Голоса”, профессор Харьковского государственного университета питания и торговли Евгений Пивоваров - от “Слуги народа”.

176 округ - Чугуев. Нардеп от “Оппоблока” Дмитрий Шенцев (главный фаворит) и глава правления “Харьковгаза” Дмитрий Новицкий (ОПЗЖ) играют против кандидата от “СН”, предпринимателя Александра Счисленка. В 2012 году он баллотировался в Раду от партии “УДАР”.

177 округ - Купянск. Здесь также конкурируют разные крылья от некогда единого “Оппоблока” - действующий рейтинговый депутат Виктор Остапчук против депутата облсовета Сергея Радькова (ОПЗЖ). Кандидат от “Слуги народа” - руководитель строительной фирмы “Градосотрой” Дмитрий Любота.

178 округ - Балаклея. За место в парламенте сражаются нардеп Дмитрий Добкин (брат другого парламентария и экс-главы Харьковской ОГА Михаила Добкина) от “Оппоблока”, аграрный предприниматель и депутат облсовета от ОПЗЖ Валерий Белокудря, директор молокозавода Виталий Самусев и глава Балаклейского райсовета, экс-регионал Александр Литвинов от “Слуги народа”. У Добкина больше всего шансов победить.

Фото: Цензор Дмитрий (слева) и Михаил Добкины

179 округ - Красноград. Нардеп из группы “Воля народа”, бизнесмен Анатолий Гиршфельд вновь идет в Раду по родному оругу. Конкуренцию ему пытаются составить экс-мэр Лозовой Сергей Степанов, который баллотируется от ОПЗЖ и глава Харьковского облсовета Сергей Чернов от “Оппоблока”. “СН” выдвинула адвоката Алексея Кучера - защитника по делу “рюкзаков Авакова”.

180 округ - Золочев. Нардеп Александр Биловол из группы “Возрождения” взял этот округ пять лет назад. Против него от “СН” - директор компании, которая работает в области управления недвижимым имуществом, Алексей Красов. Еще один малоизвестный кандидат. Как самовыдвиженец идет руководитель логистических компаний Вадим Воскобойников.

181 округ - Змиёв. На этом округе в 2014 победил Евгений Мураев. В этот раз баллотируется его экс-супруга Валерия Мураева. От “Слуги народа” - заместитель мэра Мерефы Дмитрий Микиша.

Херсонская область

182 округ - Херсон, Суворовский район. Нардеп от БПП Александр Спиваковский баллотируется как самовыдвиженец. Здесь также пытается попасть в парламент соратник одиозного Ильи Кивы - участник пророссийских акций Кирилл Стремоусов. Партия “Голос” выставила бизнесмена, организатора фестивалей Павла Белецкого, “Слуга народа” - юриста Павла Павлиша, который был помощник экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева - фигуранта дела об убийстве Кати Гандзюк. От ОПЗЖ - председатель правления ассоциация строителей “Будинвестсоюз” Владимир Сальдо, от “Оппоблока” - Василий Федин.

183 округ - Херсон, Корабельный район. Нардеп от “Батькивщины” Юрий Одарченко в этот раз идет как самовыдвиженец. Бывший и.о. главы ОГА Дмитрий Бутрий баллотируется от партии Смешко. “СН” выдвинула главврача в областной больнице восстановительного лечения Херсонского облсовета Викторию Вагнер. И рассчитывает на победу. Президент ассоциации “Мосты Украины”, экс-нардеп, лидер “Либеральной партии” Михаил Опанащенко баллотируется от ОПЗЖ, профессор Херсонского университета Юрий Кирилов - от “ЕС”.

Фото: most.ks.ua Виктория Вагнер

184 округ - Новая Каховка. Против нардепа от этого округа Ивана Винника (БПП) идет кандидат от “Слуги народа” Даниил Репилевский, аграрный бизнесмен и депутат Каховского райсовета от БПП. Депутат облсовета от БПП Игорь Колыхаев идет как самовыдвиженец.

185 округ - Каховка. Еще один нардеп-мажоритарщик от БПП Сергей Хлань вновь штурмует Раду по этому округу. Его конкуренты - глава Генической РГА Александр Воробьев и менеджер аграрного предприятия от “СН” Владимир Иванов. Глава бюджетной комиссии облсовета Павел Филипчук баллотируется от ОПЗЖ.

186 округ - Алешки. Против парламентария от БПП Федора Негоя - бывший замглавы облсовета и фигурант дела Гандзюк Евгений Рищук. Фермер, депутат облсовета Сергей Рыбалко баллотируется от ОПЗЖ. Кандидат от “Слуги народа” - директор аграрного предприятия ЛК-Агро Алексей Ковалев. “СН” рассчитывает на победу в этом округе.