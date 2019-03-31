В Украине началось голосование на очередных выборах президента (обновляется)

В Украине сегодня в 8:00 началось голосование на очередных выборах президента страны.

В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

Для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины (29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе и 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей.

Ориентировочное количество избирателей на территории Украины составляет 29 млн 789 тыс. избирателей,

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

Консорциум "Национальный экзит-пол - 2019", в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова, проведет в день выборов президента национальный экзит-пол. Их результаты будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 20:00.

Окружные территориальные комиссии должны до 5 апреля включительно установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов. В течение 10 дней со дня голосования (до 10 апреля включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол.

Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается к Верховной Раде с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются ЦИК на третье воскресенье после дня выборов (21 апреля).

Обновление 9:30. В Киеве проголосовали мэр Виталий Кличко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Об этом сообщает "Укринформ".

Кличко приехал на избирательный участок в Печерском районе Киева на велосипеде, а затем пообщался с журналистами. Кличко не сказал, за кого проголосовал, но высказал надежду, что после выборов Украина продолжит евроинтеграционный курс.

По данным замглавы МВД Сергея Ярового, в Украине не открылись 7 избирательных участков. Об этом он сказал в эфире "Громадського". Не открылись вовремя два участка в Киевской области и два открылись в Харьковской области с незначительной задержкой.

По данным наблюдателей, выборы проходят спокойно, на большинстве участков очередей нет.

Обновление 10:00. С начала суток в полицию поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, в том числе: Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в городе Киеве - 7. Сообщения связаны незаконной агитацией (7), подкупом избирателя (один в Закарпатской области), фотографированием бюллетеней (2 в Кировоградской области); попыткой выноса бюллетеня с участка (1 в Житомирской области).