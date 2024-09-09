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Угорщина домовилася про транзит сирої нафти з РФ через Україну, — Bloomberg

Згідно з угодою угорська компанія Mol візьме на себе постачання сирої нафти з РФ.

Угорщина домовилася про транзит сирої нафти з РФ через Україну, — Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. оголосила про укладення угоди. Вона забезпечить продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України, — пише Bloomberg.

Згідно з угодою компанія Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня.

До слова, раніше російська сторона відповідала за транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на кордоні з Україною.

"Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу "Дружба", — сказав виконавчий віце-президент Mol Downstream Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з’єднує Росію та Угорщину через Україну. 

Водночас, інформацію щодо компаній, які здійснюватимуть поставки, у Mol не надали.

Санкції України проти "Лукойлу"

  • Російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним. 
  • У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи і в результаті Київ припинив транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
  • Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
  • На цей крок різко відреагували Угорщина і Словаччина. 
  • Наразі Європейська комісія загальмувала запит обох держав закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
  • Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем. А 29 липня пригрозив Києву заблокувати постачання дизпалива.
  • 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу".
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що санкції, які запровадила Україна, не будуть скасовувати. Мова йде про обмежувальні заходи проти "Лукойлу", через які протестують Угорщина і Словаччина.
  • Того ж дня глава МЗС Угорщини висловив припущення, що це Єврокомісія попросила Київ зупинити транзит.
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