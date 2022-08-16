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Судно із 23 тисячами тоннами зерна для Африки залишило порт “Південний”

Продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.

Судно із 23 тисячами тоннами зерна для Африки залишило порт “Південний”
Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Судно “Brave commander” із зерном для Африки залишило порт “Південний”.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

“Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії”, – йдеться у повідомленні.

На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тисячами тонн пшениці. 

Наразі Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки, зазначили у відомстві.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 17 суден вирушили із українських портів. На їх борту понад 475 тисяч тонн агропродукції.

Нагадаємо, Спільний координаційний центр в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі. 

У п'ятницю три кораблі з вантажем української кукурудзи вийшли з українських портів і прямують на інспекцію до Туреччини. Станом на 13 серпня з українських портів вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн.

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