Продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.

Судно “Brave commander” із зерном для Африки залишило порт “Південний”.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

“Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії”, – йдеться у повідомленні.

На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тисячами тонн пшениці.

Наразі Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки, зазначили у відомстві.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 17 суден вирушили із українських портів. На їх борту понад 475 тисяч тонн агропродукції.

Нагадаємо, Спільний координаційний центр в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі.

У п'ятницю три кораблі з вантажем української кукурудзи вийшли з українських портів і прямують на інспекцію до Туреччини. Станом на 13 серпня з українських портів вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн.