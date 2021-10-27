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Україна позичила Молдові газ для балансування ГТС

Газова криза в Молдові пов'язана з закінченням контракту з "Газпромом".

Україна позичила Молдові газ для балансування ГТС
Фото: euneighbourseast.eu

Україна позичила Молдові газ для балансування газотранспортної системи.

Про це повідомила компанія "Молдоватрансгаз" у середу, 27 жовтня.

"Криза в енергетичному секторі Республіки Молдова і недостатні обсяги природного газу, необхідні для внутрішнього споживання, торкнулися як енергетичної безпеки країни, так і функціональності системи передачі природного газу. Для підтримки працездатності системи необхідно дотримуватись певних технічних вимог, відповідно різниця між обсягом імпорту та споживання природного газу істотно впливає на цю працездатність. У цей складний період ми цінуємо підтримку, надану нашій країні сусідніми країнами. Україна позичила природний газ для балансування нашої газотранспортної системи, і Республіка Молдова зможе використати надані ресурси до 31 жовтня 2021 року", - повідомила компанія.

Молдова поверне борг, коли в країні буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі та обсяги, для внутрішнього споживання.

Рішення позичити Молдові газ було ухвалене на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 22 жовтня.

Нагадаємо, що восени 2021 року Молдова зіткнулась з газовою кризою у зв'язку із закінченням контракту з російським "Газпромом". Термін його дії сплинув в кінці вересня. Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на місяць, але Молдова досі не має підтверджених обсягів газу на наступні місяці.

Минулого тижня стало відомо, що російсько-молдовські переговори з газової тематики за участю представників уряду і "Газпрому" у заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака закінчилися безрезультатно. Наразі поставки газу в Молдову після 1 листопада під питанням.

Зараз країна намагається домовитися про постачання газу з інших джерел і проводить для цього пробні закупівлі у європейських компаній, таких як PGNiG і Vitol.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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