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Українська хорегорафка Ольга Духовна презентувала танцювальну прем'єру на Авіньйонському фестивалі

Українка презентувала танцювальний перформанс.

CultHub
Українська хорегорафка Ольга Духовна презентувала танцювальну прем'єру на Авіньйонському фестивалі
Фото: з фейсбук-сторінки Ольги Духовної

З 5 до 26 липня у Франції триватиме Авіньйонський театральний фестиваль — найбільша сцена живого мистецтва у Європі. Долучилися до події й українці. 9 липня в межах програми фестивалю відбулася прем'єра вистави української хореографині Ольги Духовної. Про це пише RFI українською на сайті.

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Хореографrf Ольги Духовна родом із Дніпра. Уже понад 15 років вона живе в Європі й нині працює у Франції. На Авіньйоні Ольга презентує виставу «Шоу, яке закон визнає моїм» (фр. Un spectacle que la loi considérera comme mien).

Фото: з фейсбук-сторінки Ольги Духовної

Ольга спілкується з юристкою та фахівчинею з авторського права Полін Леже, щоб у танцювальному перформансі в реальному часі творити оригінальний рух, що складається з тисячі інших. На основі відповідей експертки хореографиня створює живу виставу прямо на очах у глядачів.

 Спираючись на норми закону й послуговуючись засобами художнього мистецтва, авторка перформансу пояснює аудиторії, що таке плагіат, де проходить межа між цитатою, сатирою, зверненням до культурної спадщини та порушенням авторських прав.

«Я хочу зараз сказати спеціальне послання для українців. Для мене дуже важливо, що я працюю на фестивалі в Авіньйоні, тому що я хочу показати, що те, що ми робимо, — українська культура. По-перше, вона існує. По-друге, вона дуже потужна. І ми можемо розмовляти не з позиції жертви», — говорить хореографка.

Авіньйонський фестиваль  один з найстаріших і знаменитих театральних форумів світу був заснований видатним французьким актором і режисером, засновником Марсельського Національного народного театру (Theatre National Populaire (TNP) Жаном Віларом . Фестиваль проходить щороку в липні в середньовічному прованському Авіньйоні, де вистави проходять просто неба на міських площах, а головним залом для глядачів форуму традиційно служить дворик Папського палацу.

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