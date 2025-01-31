Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра підтримав потерпілих від домагань на тлі скандалу з викладачем Білоусом

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра опублікував заяву стосовно повідомлень акторської і студентської спільнот про сексуальні домагання від художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Колектив театру зазначив, що відстоює рівність, суб'єктність та справедливість, а тому категорично засуджує вчинення насильницьких дій, гендерно зумовленого насилля та будь-якого порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини.

На думку колективу, оскільки правоохоронна система не завжди може чи не завжди хоче належним чином реагувати на протиправні дії суб’єктів влади та притягувати кривдників до відповідальності, через відсутність чітких механізмів, а також "через досі популярну культуру зґвалтування", потрібно чітко і голосно відповісти на події. Театр підтримав постраждалих і подякував за сміливість говорити.

"Йдеться про чергову актуалізацію проблем сексуального домагання, цькування та використання службовою особою влади всупереч інтересам служби з боку викладача Київського національного університету ім. Івана Карпенка-Карого та директора-художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру – Андрія Білоуса та інших викладачів та викладачок. Ми дієво трактуємо поняття влади, як високу відповідальність та низку обов’язків та прав, і засуджуємо використання влади з метою маніпуляцій та як примусу до підкорення і будь-якого тиску", – йдеться у повідомленні.

Першою державною установою, яка озвучила свою позицію стосовно можливих домагань Білоуса, став львівський академічний драматичний театр у Львові. В коментарі для УП.Культура пресслужба установи пояснила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, що збирає свідчення протиправних дій режисера Андрія Білоуса.

Потім про підтримку постраждалих заявив театр "Нафта".

"Нещодавно театральну спільноту сколихнув вже другий за декілька років скандал, повʼязаний із Київським національним університетом ім. Івана Карпенка-Карого. Викладача університету та директора-художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса було звинувачено в сексуальних домаганнях щодо студенток вишу. Показово, що університет одразу зайняв позицію захисту викладача. Тільки після обурення та тиску з боку спільноти його було відсторонено від роботи до закінчення розслідування. Ми підтримуємо постраждалих в їхній сміливості говорити та прагнемо руйнувати «стіну мовчання», вибудувану навколо, на жаль, досі поширених практик насилля у театральній сфері", – йдеться у заяві театру.