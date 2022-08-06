Ткаченко закликав призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді Церков до кінця війни

Росія використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму, наголосив міністр.

Міністр культури Олександр Ткаченко закликав призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді Церков до виведення виведення російських військ з України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Ткаченко зустрівся у Києві з делегацією ВРЦ на чолі з керівником організації отцем Іоаном Саукою.

Міністр під час зустрічі вкотре наголосив, що Росія використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму.

“Тому вбачаю доцільним виключення або принаймні призупинення членства представників рф в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій. Це і спосіб заблокувати канали дезінформації, і потужний сигнал, що весь цивілізований світ вимагає від росії припинити цю жахливу неспровоковану війну”, – заявив він.

На його переконання, призупинення членства РПЦ могло б стати саме таким сигналом.

“Радий, що голос українського духовенства прозвучить під час 11-тої Асамблеї ВРЦ: 31 серпня ‒ 8 вересня 2022 року в Німеччині. Сподіваємося, що завдяки ВРЦ голос України ще більше буде почутий у світі та створить ще більшу солідарність з Україною всього цивілізованого світу”, – резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, Священний Синод ПЦУ затвердив лист до Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятелів помісних церков з проханням позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу.