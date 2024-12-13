Раду Магдін: Поки в Румунії демократичний уряд, підтримці України нічого не загрожує

Румунський політичний аналітик Раду Магдін у розмові з LB.ua застерігає, що процес формування уряду демократичними силами може виявитися складним через фрагментацію парламенту. Це створює ризик повторення кризи 2021 року, коли виникли труднощі з призначенням Кабінету міністрів.

Після того, як Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів, у країні відбулися планові парламентські вибори. За їх підсумками більшість здобули демократичні сили, водночас приблизно третину місць отримали представники трьох ультраправих партій: добре відомої AUR, яка послідовно зміцнювала свої позиції з 2020 року, а також двох нових проєктів — SOS і POT. Ці партії, за оцінками експертів, мають опосередковані зв’язки з AUR і ще більш очевидні зв’язки з Росією.

Фото: facebook/Radu Magdin Раду Магдін

Які основні очікування суспільства від результатів парламентських виборів, враховуючи актуальний політичний контекст?

Я думаю, що парламентські вибори зменшили зону невизначеності після першого туру президентських виборів. Продемократичні, проєвропейські та пронатовські сили контролюють близько двох третин румунського парламенту. Ми також бачимо, що партії, які входять до керівної коаліції, дещо відновили свої позиції на парламентських виборах після президентської катастрофи. Румуни однозначно хочуть змін у політиці, вони сказали про це на виборах, і ми побачили просто вияв антисистемної люті.

Як конфлікти між політичними партіями коаліції (соціал-демократами та націонал-лібералами) у передвиборчий період вплинули на підготовку до самих виборів?

Суперечки між Соціал-демократичною партією та Націонал-ліберальною партією зробили їх вразливими як на парламентських, так і президентських виборах, що підняло хвилю антипатії до них з боку виборці. Проблеми розпочалася з рішення цих двох партій не висувати спільного кандидата на президентських виборах.

Фото: EPA/UPG

Як політична поляризація може вплинути на формування нового коаліційного уряду після виборів? Які можливі коаліційні комбінації можна очікувати на цей момент?

Попри поляризацію, соціал-демократи (PSD), націонал-ліберали (PNL), «Союз порятунку Румунії» (USR) та «Демократичний союз угорців Румунії» (UDMR) оголосили про плани сформувати коаліцію, що протистоятиме екстремізму та популізму. Цим партіям буде нелегко керувати разом, оскільки поляризація між PSD та PNL все ще висока, а PNL та USR мали невдалий уряд у 2021 році. Але ця велика коаліція здається рішенням для складного моменту, який переживає наша демократія. Хоча співпраця між цими партіями буде складною через високий рівень напруги, ця велика коаліція виглядає як єдиний можливий варіант для збереження демократичної стабільності.

Довідка: У 2021 році після відставки прем’єр-міністра Флоріна Кицу та оголошення вотуму недовіри його команді в Румунії розпочалася політична криза навколо формування нового уряду. Румунський парламент провалив голосування за кандидатуру Дачіана Чолоша й після консультацій із політичними партіями, які й між собою ледь домовилися, президент країни Клаус Йоханніс призначив нового кандидата на пост очільника уряду – націонал-ліберала Ніколає Чуке, який був один із кандидатів на виборах президента у 2024 році.

Наскільки нестабільний коаліційний уряд може послабити зобов'язання Румунії перед НАТО та ЄС, сприяючи російському впливу в регіоні? Як це може вплинути на відносини з Україною?

Ця коаліція може переконливо протистояти навіть такому праворадикальному президенту, як Джеорджеску, який ставить під сумнів нашу роль в ЄС і НАТО, в тому числі і виділення 2,5% на оборону. Основна влада в Румунії належить уряду, і парламент, і уряд можуть протистояти навіть такому президенту. Послання виборців під час голосування було чітким, але я не думаю, що це може призвести до послаблення наших зобов'язань в ЄС і НАТО, навіть якщо управління коаліційним урядом з чотирьох партій буде складним.

Фото: EPA/UPG Люди розмахують прапорами Румунії та ЄС під час проєвропейського мітингу перед другим туром президентських виборів на University Plaza в центрі Бухареста, Румунія, 5 грудня 2024 р.

Якими є ризики використання екстремістськими або популістськими партіями економічної тематики для просування проросійської риторики?

На жаль, праворадикальні партії (AUR, SOS, POT – ред.) контролюють третину парламенту. Вони намагатимуться використати будь-яку невдачу уряду на виборах, а 2025 рік не виглядає легким в економічному плані. Ці партії, ймовірно, продовжуватимуть відстоювати теми, які також є на порядку денному Москви, і це реальність, з якою демократичні партії та ЗМІ повинні боротися більш ефективно. Крім того, після того, що ми пережили на цих виборах щодо зовнішніх впливів, ми потребуємо набагато більшого залучення державних інституцій, щоб показати, чи існує координація між популістськими політиками та державними акторами, недружніми до Румунії.

Як тиск цих проросійських груп у парламенті вплине на позицію Румунії щодо війни в Україні?

Доки в Румунії діятиме демократичний уряд, вплив таких груп залишається мінімальним. Проєвропейська більшість у парламенті добре розуміє важливість боротьби України як захисту ідей свободи та демократії. Тож підтримка Румунією європейської інтеграції України та Молдови залишатиметься незмінною, особливо з урахуванням анонсованих планів щодо нового уряду.

Фото: /x.com/radumagdin/ Раду Магдін

Як президентська кампанія вплинула на загальне сприйняття населенням євроскептичних ідей?

Кандидат Джеорджеску критично ставиться до Європейського Союзу, присутності Румунії в Шенгенській зоні та використання європейських фондів. Його можливий успіх на президентських виборах міг би нормалізувати такі підходи і призвести до зростання підтримки євроскептичних партій. Ми не могли не помітити, що якщо на виборах до Європарламенту ці партії отримали близько 20% голосів, то зараз вони мають вже близько третини місць у парламенті. Нам потрібно буде докласти більше зусиль, щоб пояснити румунам переваги нашої позиції в ЄС, а також позитивні наслідки деяких рішень, що стоять на порядку денному сьогодні.

Як антиукраїнські чи антизахідні наративи можуть вплинути на сприйняття румунськими громадянами членства Румунії в західних альянсах?

Опитування показують, що 80-90% румунів підтримують членство в ЄС та НАТО. Радикальні заклики до виходу з Альянсу не отримують значної підтримки і навіть призводять до електоральних втрат.

Як ви оцінюєте вплив зовнішніх акторів на передвиборчі процеси?

Як свідчать самі розсекречені документи CSAT, зовнішні гравці сприяли поширенню меседжів деяких кандидатів, які критично ставляться до підтримки Румунією України. Келін Джеорджеску, наприклад, заявляв, що припинить будь-яку підтримку України, включаючи використання румунських портів для експорту українського зерна.

Фото: EPA/UPG Ультраправий кандидат Келін Джорджеску виступає із заявою для ЗМІ після своєї несподіваної перемоги в першому турі президентських виборів біля резиденції в с. Ізворань, Румунія, 26 листопада 2024 р.

Аналогічну позицію висловили Джеордже Сіміон та Діана Шошоаке. Ми чітко знаємо, що Келін Джеорджеску був бенефіціаром кампаній у соціальних мережах, особливо через TikTok, які, з невідомими нам витратами, але оцінюються в мільйони євро.

Після цих виборів Румунія має багато чого зробити, щоб убезпечити свій інформаційний простір і гарантувати, що у нас більше не буде державних і недержавних акторів, які намагаються вплинути на результат виборів.

Необхідна чітка дискусія на рівні уряду, парламенту і нового президента з метою мінімізації вразливостей, які були виявлені під час виборів. Ми, ймовірно, матимемо аналогічну дискусію про роль соціальних медіа у виборах, з акцентом на те, що відбувається в TikTok.