Боєприпаси для HIMARS та боєприпаси: США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України

Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет військової допомоги для України на суму близько $275 мільйонів.
Про це ідеться на сайті Пентагону.
У Міноборони США зазначили, що президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію. Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.
У новий пакет допомоги від США увійшли боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння. Зокрема:
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 60-мм та 81-мм мінометні міни;
- безпілотники;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
- запасні частини та допоміжне обладнання.
Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що адміністрація Джо Байдена відправить та дозволить Україні використовувати американські протипіхотні міни для боротьби з російськими військами.