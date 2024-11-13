Став відомий лідер республіканців у Сенаті

Новим лідером республіканської більшості в Сенаті став сенатор Джон Тун з Південної Дакоти.
Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.
“Він був одним з тих, хто голосував за додаткове фінансування і допомогу для України в квітні”, - зазначив Яриш.
Джон Тун сенатор з 2004 року і був заступником Мітча Макконнелла. Вважається, що він дотримується більш центристських позицій, крім того має гарні відносини з більшістю республіканців у Конгресі.
Раніше Тун підтримував Україну, зокрема у березні говорив, що “Америка не може самоусунутись зі світової арени” під час обговорення надання допомоги Україні.
Що передувало цьому
- Республіканська партія матиме у Сенаті США щонайменше 53 представники: у Пенсильванії агенція Associated Press підтвердила перемогу Дейва Маккорміка, який обійшов чинного сенатора від демократів Боба Кейсі.
- На початку цього року лідер республіканців у Сенаті, 82-річний Мітч Макконнелл заявив, що йде у відставку з посади у листопаді цього року.