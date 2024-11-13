Став відомий лідер республіканців у Сенаті

Новим лідером республіканської більшості в Сенаті став сенатор Джон Тун з Південної Дакоти.

Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

“Він був одним з тих, хто голосував за додаткове фінансування і допомогу для України в квітні”, - зазначив Яриш.

Джон Тун сенатор з 2004 року і був заступником Мітча Макконнелла. Вважається, що він дотримується більш центристських позицій, крім того має гарні відносини з більшістю республіканців у Конгресі.

Раніше Тун підтримував Україну, зокрема у березні говорив, що “Америка не може самоусунутись зі світової арени” під час обговорення надання допомоги Україні.

Що передувало цьому