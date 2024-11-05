У США уже відкрилася частина виборчих дільниць: обиратимуть не лише президента, а й конгресменів

Останніми дільниці закриються на Алясці – за київським часом це відбудеться вже завтра вранці.

У США вже відкрилася частина виборчих дільниць: проголосувати першими в основний день виборів можуть у штатах східного узбережжя. Голосування триватиме цілий день, а останніми виборчі дільниці закриються в Адаці (Аляска), пише Wall Street Journal. Через часові пояси виборчі дільниці в штатах відкриваються в різний час.

Фото: EPA/UPG

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що сьогодні американці обиратимуть не лише наступного президента, а й Палату представників і частину Сенату. Також обиратимуть деяких губернаторів.

"На конгресових виборах обираються 34 із 100 сенаторів і повністю переобирається склад Палати представників США (435 членів). Загалом до Палати представників балотуються 2710 кандидатів, до Сенату – 69 кандидатів", – пояснила Маркарова.

За сенаторів голосуватимуть у штатах Аризона, Флорида, Меріленд, Мічиган, Монтана, Небраска, Невада, Огайо, Пенсильванія, Техас, Вісконсин, Західна Вірджинія, Каліфорнія, Коннектикут, Делавер, Гаваї, Індіана, Массачусетс, Мен, Міннесота, Міссісіпі, Міссурі, Північна Дакота, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Род-Айленд, Теннессі, Юта, Вірджинія, Вермонт, Вашингтон, Вайомінг.

За губернаторів: Індіана, Північна Кароліна, Нью-Гемпшир, Вашингтон, Делавер, Міссурі, Монтана, Північна Дакота, Юта, Вермонт, Західна Вірджинія.

Маркарова також уточнила, коли саме закриватимуться виборчі дільниці по штатах.

Індіана, Кентуккі – 18.00 год за Вашингтонським часом (01.00 год 6 листопада за Київським часом)

Флорида, Джорджія, Нью-Гемпшир, Південна Кароліна, Вермонт, Вірджинія – 19.00 год за Вашингтонським часом, (02.00 год 6 листопада за Київським часом),

Північна Кароліна, Огайо, Західна Вірджинія – 19.30 год за Вашингтонським часом, (02.30 год 6 листопада за Київським часом)

Алабама, Коннектикут, Делавер, округ Колумбія, Іллінойс, Канзас, Мен, Меріленд, Массачусетс, Мічиган, Міссісіпі, Міссурі, Нью-Джерсі, Північна Дакота, Оклахома, Пенсильванія, Род-Айленд, Теннессі, Техас – 20.00 год за Вашингтонським часом, (03.00 год 6 листопада за Київським часом)

Арканзас – 20.30 год за Вашингтонським часом, (03.30 год 6 листопада за Київським часом)

Колорадо, Айова, Луїзіана, Міннесота, Небраска, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Південна Дакота, Вісконсин, Вайомінг – 21.00 год за Вашингтонським часом, (04.00 год 6 листопада за Київським часом)

Аризона, Монтана, Невада, Юта – 22.00 год за Вашингтонським часом, (05.00 год 6 листопада за Київським часом),

Каліфорнія, Айдахо, Орегон, Вашингтон – 23.00 год за Вашингтонським часом, (06.00 год 6 листопада за Київським часом)

Гаваї – 00.00 год 6 листопада за Вашингтонським часом, (07.00 год 6 листопада за Київським часом)

Аляска – 01.00 год 6 листопада за Вашингтонським часом, (08.00 год 6 листопада за Київським часом).

Вибори президента США

5 листопада – основний день виборів, але проголосувати поштою або за відкріпними листами можна було раніше. Саме поштою голосувала демократка Камала Гарріс, яка змагається за посаду президента з другим основним кандидатом, республіканцем Дональдом Трампом.

За президента також голосує колегія вибірників. Кожен штат має певну кількість голосів, що залежить від його населення. Зазвичай штат віддає всі голоси тому кандидату, підтримка якого переважає на всенародному голосуванні. Для перемоги кандидат має набрати принаймні 270 голосів вибірників.

Остаточно влада перейде до нового президента в січні, після інавгурації, а до того часу президентом залишатиметься Джо Байден.