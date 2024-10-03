Стрілянина у центрі Москви – кримінальна драма про майбутнє Росії

Розвиток подій навколо штурму бізнес-центру «Романів Двір» в 100 метрах від Кремля – це «Санта-Барбара», яка перетворилася на кримінальну драму. Це – серіал про розпад російської держави , коли підприємці, що захищають свою долю в бізнесі, ідуть не до суду, а до ватажків злочинного світу. Таких, як Рамзан Кадиров.

Інгуші зустріли тіла загиблих від куль чеченців в Москві вигуками «Аллах Акбар!»

Справа про конфлікт співвласників корпорації «Goldberries» Владислава та Тетяни Бакальчук може стати тригером для початку нової війни на Північному Кавказі. Двоє загиблих в результаті штурму, який здійснював бойовий загін Рамзана Кадирова, – виявилися інгушами.

В аеропорту Магас в Інгушетії їхні тіла зустрічали десятки тисяч співвітчизників. Похорон Адама Алмазова та Іслам-Бека Ельмурзієва перетворилися на масову демонстрацію, учасники якої кричали «Аллах Акбар!» та вимагали помсти для вбивць. Після похорон двох по суті розстріляних в Москві інгушів, на Північному Кавказі може по-новому запалати давній територіальний конфлікт між Інгушетією та Чечнею.

В Інгушетії не забули національну ганьбу 2018-го року та роль у цьому Кадирова

6 років тому глава Чечні Рамзан Кадиров (один з організаторів штурму бізнес-центру в «Романовому дворі» у вересні 2024-го), скориставшись особистою близькістю до Володимира Путіна, здійснив грабіжницький для Інгушетії обмін територіями з Чечнею.

Фото: EPA/UPG

Авторитет тодішнього президента Інгушетії Юнус-Бека Євкурова (з 2019-го року – заступник міністра оборони РФ) після обміну впав до нуля. З того часу багато хто в Інгушетії вважає його національним зрадником.

Навесні 2018-го республікою пронеслася хвиля протестів. Декілька інгушських громадських діячів отримали «сталінські» тюремні вироки за участь у мітингах. Нещодавня стрілянина в Москві та похорон загиблих в Інгушетії продемонстрували – ніхто не забутий та ніщо не забуте.

Незалежне видання «Фортанга» цитує анонімного експерта з Інгушетії: «Інгуші не пробачили Кадирова за 2018-й рік. І все пам’ятають. І пам’ятають, як потім переслідували тих, хто боровся за свою землю».

Вбивства – злочин окупаційного злочинного режиму

Заступник голови Комітету народів Північного Кавказу Шаміль Албаков каже, що зараз справа вже не у втраті територій. Зараз – вбили їхніх співвітчизників. Яких інгуші добре знали та поважали – Адама Алмазова та Іслам-Бека Ельмурзієва.

Фото: instagram.com/ymuhammadrvd Убиті у московському Wildberries інгуші Адам Алмазов та Іслам-Бек Ельмурзієв

З одного боку (ті, хто «захищав» бізнес-центр) – були охоронці приватної структури. З іншого – озброєні представники держави. Шаміль Албаков має на увазі кадирівський загін, який здійснював збройний напад на «Романів Двір». Багато хто з нападників формально є представниками Росгвардії, кадирівського «Ахмату».

«Це, звичайно, дуже несправедливо. Для нас це – черговий злочин окупаційного режиму Чеченської республіки Ічкерія. Це – черговий злочин російського режиму», - заявив Шаміль Албаков на одному з російських опозиційних телеканалів.

Загиблих у Москві добре знали та любили в Інгушетії

З точки зору громадської думки в Інгушетії, їхніх співвітчизників просто ні за що розстріляли в бізнес-центрі в самому центрі Москви. І декого з загиблих, наприклад, Іслам-Бека Ельмурзієва – добре знали в республіці. Знали, любили та поважали.

«Іслам-Бек Ельмурзієв був достатньо відомим в Інгушетії. На його Інстаграм була підписана величезна кількість людей. Після його загибелі в соціальних мережах почали розповсюджуватися багато пов’язаних з ним фактів, які його дуже позитивно характеризують. Те, що він врятував людину, яка тонула. Те, що він давав гроші як благодійник на те, щоб люди вивчали релігію», - пояснює ситуацію журналістка Фаріза Дударова.

Про вайнахські адати та «кровників» у центрі Москви

Існують і суто політичні наслідки стрілянини в центрі Москви. 23-го вересня 2024-го депутат Державної Думи Адам Делімханов (саме він нібито стояв за організацією нападу на бізнес-центр) зустрівся з делегацією інгушів. На зустрічі, за інформацією російських ЗМІ, були також мільярдер, ексвласник нафтової компанії «Русснєфть», етнічний інгуш Міхаіл Гуцерієв, глава Національної ради Інгушетії Муса Албогачієв, муфтій Чечні Салах Межиєв, екскандидат у президенти Інгушетії Аліхан Амірханов, сенатори та депутати. Зустріч відбулася в Москві, в готелі «Аврора», який належить Гуцерієву. Відео зустрічі потрапило в Youtube.

Фото: РБК.ru Міхаіл Гуцерієв

Як відзначив Муса Албогачієв, кровні претензії в сучасній Росії мають вирішуватися у відповідності з традиціями. «Ми не можемо прощати кров. У цього є свої хазяї – кровники», - каже Албогачієв. Коментуючи перестрілку чеченців з інгушами в «Романовому Дворі», а також бізнес-конфлікт в «Wildberries», Муса Албогачієв згадав вайнахські адати, за якими винна сторона має визнати свою провину.

«Ми говорили про те, що якщо один вайнах прийшов на місце, де вже знаходиться інший, тоді той, хто прийшов останнім, - має зупинитися», - озвучив вайнахський адат авторитетний іншуш.

Однак в самій Інгушетії московська зустріч з чеченцями була сприйнята з обуренням. На думку більшості мешканців республіки, цим людям, що представляли Інгушетію в готелі «Аврора», насправді мандат на перемовини ніхто не давав.

«Братський мир» між чеченцями та інгушами – не стався

А що ж сторона Рамзана Кадирова, люди якого, власне, і вбили двох інгушських охоронців? Депутат Державної Думи від Чечні Адам Делімханов звинуватив інгушів в тому, що саме вони розпочали стріляти першими. Заочно він звернувся до депутата Державної Думи від Інгушетії Бекхана Барахоєва. Начебто Делімханов пропонував Барахоєву «братський мир» напередодні нападу. Втім авторитетний інгуш – відмовився.

Фото: Скриншот з відео Бекхан Барахоєв на похоронах вбитих інгушів

Бекхан Барахоєв – партнер по бізнесу братів Мірзоян – менеджерів «Wildberries», які через інгушську охоронну фірму організовували захист «Романового Двору». Вся відповідальність за смерті та поранення (7 людей під час штурму дістали поранення) – лежить на Барахоєві, - заявив Делімханов.

«Я сказав: Бекхан, давай, ти не будеш брати участь в розбірках, і ми з тобою збережемо братський мир. Адже з «тими» (стороною, яка захищає офіс фірми), ми, по-любому, будемо конфліктувати. Бекхан відповів мені: «Ні, вони – мої брати», - розповів на зустрічі з інгушами депутат Державної Думи від Чечні.

Звернімо увагу на ці слова. «Адже з «тими» ми по-любому будемо конфліктувати». Тобто з точки зору Адама Делімханова та, відповідно, Рамзана Кадирова, - конфлікт не вичерпано. Конфлікт не закінчився.

Кадирова з Делімхановим – не зупинити?

Різні джерела в РФ відзначають – Кадирова з Делімхановим так просто не зупинити. Тому, очевидно, перестрілка в Москві була геть не останньою. Водночас на самому Північному Кавказі зріє чергова гаряча війна за території – між Інгушетією та Чечнею.

Фото: radiosvoboda.org Адам Делімханов (зліва) і Рамзан Кадиров

«Ресурс» Кадирова в самій Москві є таким, що напад в «Романовому Дворі» «розсмоктався», наче його зовсім не було. Владислав Бакальчук, співвласник «Wildberries», в інтересах якого діяли нападники-чеченці, - вже вдома. Заарештованим у справі про напад на «Романів Двір» висунута ціла купа обвинувачень, і майже всі – особливо тяжкі, всі – у складі організованої злочинної групи.

Московські вбивці поїдуть на війну в Україну

Однак геть усі заарештовані у справі про напад вже попросилися на «сво» в Україну! Згідно з новим законом РФ, на кожному етапі кримінальної справи слідчі зобов’язані запропонувати обвинуваченим та підозрюваним замість суду поїхати повоювати в Україну. Всі нападники сказали «ні!» - суду, натомість «так!» - війні.

Фото: EPA/UPG Один з затриманих після стрілянини в Wildberries

Рада Федерації напередодні схвалила закон про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених, справи яких вже потрапили до суду, якщо вони добровільно підпишуть контракт зі збройними силами РФ та поїдуть на фронт в Україну.

Проміжні висновки з історії штурму «Wildberries»

Росія – фіктивна держава, в якій попри всю «потьомкінську» бутафорію, - геть немає справедливих судів та сучасного права загалом. Замість цього – є давні традиції права сили та деспотичної опричнини. Згадаймо хоча б сумнозвісне охлобистінське «Гойда!».

Бізнес-конфлікти в центрі Москви, в 100 метрах від Кремля, розв’язуються за допомогою озброєних бойовиків та середньовічних вайнахських адатів, на «сходках» кримінальних авторитетів зі значками депутатів Державної Думи Росії.

У начебто «мирній» Інгушетії не забули про національну ганьбу 2018-го року, коли частина території була передана до складу Чечні попри суспільний протест самих інгушів. Головна причина такої грабіжницької «передачі» - виключно персональна наближеність Рамзана Кадирова до очільника Кремля.



Місцеве населення, яке в 2018-му безрезультатно виборювало свої законні національні права законним шляхом, в результаті отримало «сталінські» тюремні терміни. Тепер, після московської перестрілки, інгуші готові взяти до рук зброю. Саме такі заклики лунали під час зустрічі тіл загиблих інгушів в аеропорту Магас, а також під час поховання Адама Алмазова та Іслам-Бека Ельмурзієва, яке перетворилося в демонстрацію громадського протесту.

Фото: Скриншот з відео На похованні убитих у Москві інгушів

Тим часом вбивці, які, по суті, розстріляли двох інгушських охоронців, замість заслуженого покарання у в’язниці, згідно з новим законом РФ, - поїдуть на війну в Україну вбивати мирних українських громадян. І така дикунська практика нині поширена по всій території РФ.

P.S.

За інформацією журналістів російської служби британської інформаційної корпорації ВВС, загалом на війну в Україну вже відправилися від 140.000 до 180.000 російських зеків. Навесні 2024-го красноярський крайовий «омбудсмен» Марк Денисов повідомив про закриття на території Красноярського краю двох виправних колоній. Причина – всі зеки підписали контракт зі збройними силами РФ та поїхали на війну в Україну…