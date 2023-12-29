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​Під час масованого удару Росії по Україні в Польщу зайшов невідомий повітряний об'єкт (оновлено)

З моменту перетину кордону до зникнення сигналу він спостерігався радарами системи ППО.

​Під час масованого удару Росії по Україні в Польщу зайшов невідомий повітряний об'єкт (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт зайшов у Польщу.

Про це повідомила пресслужба польських Збройних сил у Twitter (Х).

Зазначається, що об'єкт увійшов у повітряний простір з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО .

"Уранці непізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку Оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні в його розпорядженні сили і засоби", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. У Повітряних силах кажуть, що інцидент із літаючим об'єктом має стати ще одним сигналом для партнерів про те, що Україні потрібно більше засобів ППО, аби захищати і себе і Європу.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

"Як бачите, величезні атаки... багато всього летить у повітрі, і такі випадки трапляються уже не вперше. Залітають навіть на територію Румунії, ракети і ударні БПЛА падають і уламки і т.д. Так само це відбувалось і на території Польщі минулого року. Тож це не є чимось новим. В результаті таких масованих атак таке може траплятися. Ворог атакує наші прикордонні території зокрема й на заході. Це й Львівська область і Франківська… Це ще один знак і сигнал для наших партнерів, щоб посилити Україну необхідною кількістю засобів, щоби ми стали щитом між агресором і Європою, захистили і себе, і їх", - сказав він.

Як повідомлялося, в квітні цього року в Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою.

А в листопаді минулого року  Росія завдавала на той момент наймасовішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Під час обстрілу одна з ракет упала на території Пшеводув, Грубешівського повіту Люблінського воєводства. МЗС Польщі пізніше заявило, що вона була «російського виробництва». Через падіння ракети у Польщі скликали РНБО і розпочали розслідування за участі міжнародних експертів.

  • Цієї ночі російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в декількох регіонах. За попередніми даними від міністра внутрішніх справ, загинули щонайменше 12 людей, 76 поранені. Відбій тривоги в більшості регіонів оголосили після 9 ранку.
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