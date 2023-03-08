У бюджеті Пентагона передбачать додаткове фінансування на озброєння, зокрема винищувачі F-35

Конкретні цифри запропонує у четвер президент США Джо Байден. Попередньо це буде один із найбільших оборонних бюджетів у мирний час.

У бюджеті Пентагона передбачать додаткове фінансування для закупівлі зброї та досліджень і розробок. Конкретні цифри запропонує у четвер президент США Джо Байден.

Про це пише Bloomberg.

“План витрат, який запропонує в четвер президент Джо Байден, включає, за словами офіційних осіб, один із найбільших оборонних бюджетів у мирний час: 170 мільярдів доларів на закупівлю зброї та 145 мільярдів доларів на дослідження та розробки, обидві цифри – рекордні”, – зазначає видання.

“Виручка” міністерства оборони за рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 мільярдів доларів порівняно з 816 мільярдами доларів, які Конгрес виділив цього фінансового року, зазначив на умовах анонімності чиновник.

“Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню фінансувалися за рахунок окремих додаткових асигнувань. Регулярний бюджет міністерства оборони формується переважно за рахунок ескалації напруженості у відносинах з Китаєм, який у Пентагоні вважають головним потенційним суперником військового лідерства США”, – пише Bloomberg.

Найбільше від нового бюджету виграють винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35 корпорації Lockheed Martin – найдорожча система озброєння США. Бюджет запросить 13,5 мільярда доларів на закупівлю літаків, їхню подальшу розробку та модернізацію.

Пентагон планує закупити 83 винищувачі F-35 для ВПС, ВМС та Корпусу морської піхоти відповідно до поставлених завдань.

Бюджет також потребує значного фінансування боєприпасів великої дальності для ВПС та ВМС, які можуть бути використані у потенційному майбутньому конфлікті з Китаєм, сказав один із чиновників.

Нагадаємо, 24 лютого США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2 млрд доларів. Серед іншого він включає боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди і безпілотники.