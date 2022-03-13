​Росія попросила Китаю про військову допомогу, – Financial Times

Є ознаки, що в Росії закінчуються деякі види зброї. Москва також попросила економічну допомогу

Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні, 4 лютого 2022 р.

Росія попросила Китаю військову техніку для продовження вторгнення в Україну.

Про це із посиланням на дані американських чиновників повідомляє Financial Times.

Видання стверджує, що Росія просила військову та іншу допомогу з самого початку вторгнення.

За інформацією The New York Times, яка посилається, на думку офіційних осіб США, є ознаки, що в Росії закінчуються деякі види зброї, бо війна проти України триває вже третій тиждень. Москва також попросила економічну допомогу, щоб компенсувати втрати економіки через санкції.

Видання зазначає, що американські чиновники відмовилися розповідати про типи військової техніки, якої потребує Москва. Чиновники також відмовилися обговорювати будь-яку реакцію Китаю на запити.

Саме тому у понеділок радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван проведе переговори з головою зовнішньої політики КНР Яном Цзечі.

На зустрічі Салліван попередить Цзечі, що Пекін чекають наслідки, якщо він допоможе Москві обійти санкції та продовжувати вторгнення, пише видання.

«Ми повідомляємо Пекіну напряму, приватно, про те, що масштабні спроби ухилення від санкцій або підтримка Росії в їх заповненні безсумнівно будуть мати наслідки», – заявив Салліван на CNN у неділю.

Він також додав, що Китай «до вторгнення усвідомлював, що Путін щось планує», але Пекін, можливо, не знав про весь масштаб планів російського лідера. «Цілком можливо, що Путін збрехав їм так само, як він збрехав європейцям та іншим», – сказав Джейк Салліван.

В адміністрації Байдена сподіваються переконати Китай тиснути на Росію, щоб Путін змінив політику щодо України, пише The New York Times. На думку співрозмовників видання у адміністрації президента США, Китай може обмежитися риторичною підтримкою Москви і, можливо, не захоче ще більше заплутуватися з Путіним, надаючи військову підтримку війні.

Нагадаємо, на думку міністра фінансів США Джанет Йеллен, санкції, запроваджені проти Росії у відповідь на військове вторгнення в Україну, обмежать, серед іншого, здатність Китаю закуповувати у Росії нафту.

Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що США можуть застосувати «руйнівні» заходи проти китайських компаній, які ігнорують санкції проти Росії.

10 березня Китай відмовив Росії в постачанні запчастин для літаків.