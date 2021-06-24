Зеленський - про вагнерівців: "Це точно не була наша операція"

Президент Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення операції з вагнерівцями належить іншим країнам, і в разі її проведення Україна могла опинитися у міжнародній ізоляції.

Проце він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Ми з вами бачили, що сталося в Білорусі, як посадили літак, чим це закінчилося, чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації, до якої ізоляції такі операції призводять. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції - це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально втягували в це питання - це правда. І те, що цього не сталося, я вважаю - слава богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні”, - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, в останній раз він спілкувався з Олександром Лукашенко, обговорюючи питання вагнерівців. "Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію про цих людей", - сказав він.

Лукашенко, за словами президента, сказав йому, що "не підведе".

"Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім сталося те, що сталося. І це була моя остання розмова з ним", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 29 липня 2020 під Мінськом було затримано 33 членів російської ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них є громадянами України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

14 вересня фракція "Європейська солідарність" висунула вимогу створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі до Росії.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.