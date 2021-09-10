ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
Выборы: рискнуть или перенести?
Выборы: рискнуть или перенести?
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
ГоловнаСпорт

Мессі побив рекорд Пеле

Аргентинець забив 79 голів у складі національної команди.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі
У матчі південноамериканської кваліфікації Чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини на своєму полі обіграла Болівію з рахунком 3:0.

Всі голи на рахунку капітана "альбіселеста" Ліонеля Мессі.

Таким чином, Лео, побивши рекорд Пеле, став найкращим бомбардиром в історії серед усіх футболістів південноамериканських збірних, повідомляє пресслужба ФІФА.

На рахунку аргентинця стало 79 голів за збірну, в той час як легенда футболу завершив свою кар'єру з 77-ма голами, забитими за збірну Бразилії.

Нападаючий ПСЖ поділився емоціями після цієї події.

"Я дуже давно мріяв про цей день, і, слава богу, він настав. Немає слів, щоб подякувати вам усім за підтримку. Це був прекрасний, незабутній вечір", - написав Мессі в Instagram.

Відзначимо, що для рекорду Мессі знадобилося 153 матчі за національну команду.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також