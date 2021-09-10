Мессі побив рекорд Пеле

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

У матчі південноамериканської кваліфікації Чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини на своєму полі обіграла Болівію з рахунком 3:0.

Всі голи на рахунку капітана "альбіселеста" Ліонеля Мессі.

Таким чином, Лео, побивши рекорд Пеле, став найкращим бомбардиром в історії серед усіх футболістів південноамериканських збірних, повідомляє пресслужба ФІФА.

🇦🇷 Hat-trick hero Lionel Messi (79 goals) celebrates the goal that saw him pass Pele (77) for most goals by a South American player in men's international football 👏@Argentina | #WorldCup pic.twitter.com/Y41GU62mGh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 10, 2021

На рахунку аргентинця стало 79 голів за збірну, в той час як легенда футболу завершив свою кар'єру з 77-ма голами, забитими за збірну Бразилії.

Нападаючий ПСЖ поділився емоціями після цієї події.

"Я дуже давно мріяв про цей день, і, слава богу, він настав. Немає слів, щоб подякувати вам усім за підтримку. Це був прекрасний, незабутній вечір", - написав Мессі в Instagram.

Відзначимо, що для рекорду Мессі знадобилося 153 матчі за національну команду.