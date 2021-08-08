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Таліби захопили стратегічно важливий Кундуз на півночі Афганістану

ЗМІ повідомляють про жертви серед мирного населення.

Таліби захопили стратегічно важливий Кундуз на півночі Афганістану
Фото: boston.com

Таліби захопили Кундуз – адміністративний центр однойменної провінції на півночі Афганістану, який має важливе стратегічне значення, і підняли свій прапор у центрі міста.

Про це пише bbc.com.

Всі райони міста, крім аеропорту, знаходяться під контролем "Талібану". У місті почалися пожежі.

ЗМІ повідомляють про жертви серед мирного населення, серед загиблих – жінки і діти.

Бойовики також прорвалися в інше північне місто, Сар-е-Пуль, яке було захоплено через кілька годин після Кундузу. 

Афганські офіційні особи наполягають на тому, щоб їхні війська залишалися у захоплених містах, і бої тривають. 

Кундуз став третьою місцевою столицею в Афганістані, що здалася талібам за останні дні, і наразі їхньою найбільшою перемогою.

Нагадаємо, США і Великобританія рекомендують своїм громадянам негайно залишити територію Афганістану комерційними авіарейсами.

Ситуація в Афганістані загострилася з початку травня, коли США та інші країни, наприклад Німеччинапочали виведення своїх сил з країни. Американці мають вивести війська до 31 серпня.

У травні-червні 2021 року в Афганістані було вбито або поранено 2400 мирних мешканців. Це найбільший показник для цих місяців, починаючи з моменту обліку у 2009 році.

На початку липня "Талібан" заявив, що контролює 85% території Афганістану.

На початку серпня Росія вдвічі збільшила кількість військової техніки для навчань на кордоні з Афганістаном.

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