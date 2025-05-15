Переговори України і Росії в Туреччині. Онлайн

12:03. Путінський речник Пєсков заявив, що Путін точно не поїде на перемовини.
12:00. Путін ховається від зустрічі і боїться, відправляючи людей низького рівня. Президент України матиме зустріч із турецьким колегою, який відіграє важливу посередницьку роль у мирних зусиллях. У процесі стануть зрозумілими подальші кроки, сказав речник МЗС Григорій Тихий.
11:55. Росіяни заявили, що за ініціативою турецької сторони перемовини з Україною перенесли на другу половину дня. Про це пишуть кремлівські ресурси.
11:12. За даними Суспільного, окрім глава держави Володимира Зеленським у Туреччині сьогодні перебуватимуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, керівник ОП Андрій Єрмак, заступники керівника ОП Ігор Жовква та Ігор Брусило. Невідомо, чи вони братимуть участь у зустрічі з росіянами.
10:58. Час початку переговорів залишається невизначеним, передає Anadolu.
10:37. Американський президент Дональд Трамп заявив, що міг би відвідати переговори України і росіян у Туреччині завтра, 16 травня, якщо це буде доречно.
За даними журналістів, український президент Володимир Зеленський вирішуватиме стосовно перемовин із росіянами після того, як проведе зустріч із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Держсекретар США Марко Рубіо, який нині перебуватиме з візитом у Туреччині для участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, заявив тим часом, що США хочуть побачити прогрес у мирному процесі протягом декількох наступних днів. Турецькі посадовці повідомляли, що від США в Туреччині будуть також спецпредставники Стів Віткофф та Кіт Келлог, писала Wall Street Journal.
"Президент США чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб війна закінчилася", – сказав Рубіо в Анталії.
Anadolu передає, що, за словами держсекретаря США, Трамп готовий до будь-якого механізму, який покладе край війні та забезпечить тривалий мир.
Склад української делегації офіційно не оголошували.
9:45. За даними Wall Street Journal, Україна готова говорити з російськими перемовниками лише на одну тему – припинення вогню на 30 днів.
Турецька агенція Anadolu з посиланням на російське агентство ТАСС вранці четверга повідомила про прибуття російської делегації. Її очолює помічник Путіна Володимир Мединський.
Також приїхали заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.
9:24. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував російські дані про те, що початок переговорів між Україною і Росією в Туреччині заплановані сьогодні на 10 ранку. Він припустив, що озвучуванням невірного раннього часу переговорів Росія хоче маніпулювати темою перемовин. Її пропагандисти вже почали писати, що Україні переговори не потрібні.