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У Запоріжжі під завалами знайти ще одне тіло людини

Пошуки зниклого безвісти тримали 9 днів.

У Запоріжжі під завалами знайти ще одне тіло людини
Фото: ДСНС Запорізької області

26 січня під завалами у Запоріжжі знайшли тіло людини. Пошуки тривали 9 днів.

Про це повідомляє ДСНС Запорізької області.

"26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали 9 днів", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 людей отримали травми. До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).

Загалом, за дев'ять діб від ДСНС залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

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