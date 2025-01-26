У Запоріжжі під завалами знайти ще одне тіло людини

26 січня під завалами у Запоріжжі знайшли тіло людини. Пошуки тривали 9 днів.
Про це повідомляє ДСНС Запорізької області.
"26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали 9 днів", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу Запоріжжя 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 людей отримали травми. До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).
Загалом, за дев'ять діб від ДСНС залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.
- За інформацією очільника Запорізької ОВА, досі у лікарнях перебувають 15 людей, які постраждали унаслідок обстрілу РФ 18 січня.