У Харкові "шахед" влучив в адміністративну будівлю

Інформація про постраждалих не надходила.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив на своїй сторінці у Telegram, що під час чергової російської атаки на місто ударний безпілотник поцілив в адміністративну будівлю у Салтівському районі.

За словами міського голови, на місці влучання виникла пожежа. У багатоповерхівці, розташованій навпроти, вибуховою хвилею вибило вікна. Пошкоджень зазнала автозаправна станція.

Інформація про постраждалих не надходила. На місці ворожого удару працюють усі відповідні служби.

Пізніше Терехов додав, що у місті стався ще один приліт - в Основ'янському районі, спалахнула пожежа.