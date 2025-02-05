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У Харкові "шахед" влучив в адміністративну будівлю

Інформація про постраждалих не надходила.

У Харкові "шахед" влучив в адміністративну будівлю
ілюстративне фото

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив на своїй сторінці у Telegram, що під час чергової російської атаки на місто ударний безпілотник поцілив в адміністративну будівлю у Салтівському районі.

За словами міського голови, на місці влучання виникла пожежа. У багатоповерхівці, розташованій навпроти, вибуховою хвилею вибило вікна. Пошкоджень зазнала автозаправна станція. 

Інформація про постраждалих не надходила. На місці ворожого удару працюють усі відповідні служби. 

Пізніше Терехов додав, що у місті стався ще один приліт - в Основ'янському районі, спалахнула пожежа. 

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