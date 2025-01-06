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Повідомлено про підозру очільнику російської тюрми, де катують військовополонених українців

Повідомлено про підозру очільнику російської тюрми, де катують військовополонених українців

Повідомлено про підозру очільнику російської тюрми, де катують військовополонених українців
Воєнний злочинець, росіянин Олексій Хавецький
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини ще одного росіянина, який катував українських військовополонених.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мова йде про громадянина РФ Олексія Хавецького – заступника начальника "виправної колонії № 7", яка знаходиться у Володимирській області РФ.

За матеріалами справи, як мінімум з кінця травня 2023 до лютого 2024 року він особисто брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами. Їх катували електричним струмом і натравлювали сторожових собак. 

Також за вказівкою Хавецького його підлеглі регулярно били полонених, а потім залишали їх на тривалий час без їжі, води та медичної допомоги.Ще одним поширеним способом знущань над потерпілими було їх тримання без теплого одягу у промерзлих камерах без опалення або при низькій температурі на вулиці.

"Використовуючи тортури, тюремник намагався «вибити» з потерпілих потрібні окупантам «зізнання» у заздалегідь сфабрикованих справах проти українських захисників. Крім того, він застосовував фізичне насильство і психологічний тиск до полонених, щоб змусити їх співпрацювати на користь РФ у війні проти нашої держави", - зазначили в СБУ.

Слідчі СБУ заочно повідомили Хавецькому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Незважаючи на те що зловмисник перебуває в Росії, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати. 

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