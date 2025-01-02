На Херсонщині через агресію РФ загинули двоє людей, та 6 – поранені

Упродовж доби росіяни атакували 38 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 – дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Ромашкове, Степанівка, Молодіжне, Білозерка, Комишани, Берислав, Новоберислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Михайлівка, Миколаївка, Кізомис, Нововоронцовка, Іванівка, Ольгівка, Садове, Львове, Милове, Зеленівка, Інженерне, Дар'ївка, Понятівка, Новотягинка, Янтарне, Широка Балка, Козацьке, Тягинка, Приозерне, Благовіщенське та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".