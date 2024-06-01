Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вбила 550 українських дітей, — Офіс генпрокурора

З початку повномасштабного вторгнення 1364 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Росія вбила 550 українських дітей, — Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 550 дітей, ще 1364 — постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Станом на ранок 1 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 550 дітей загинули та понад 1364 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій області — 534, Харківській — 389, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.

Як зазначають у відомстві, лише 30 травня через обстріл військами РФ м. Харків постраждали хлопчик і дівчинка віком 12 років. 1 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Балаклія Харківської області постраждали 8 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies