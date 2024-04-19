У Кривому Розі поранені троє людей, у Синельниковому росіяни вбили двох дітей

Окрім Дніпра, росіяни вночі били по інших населених пунктах області. Унаслідок обстрілів Кривого Рогу поранені троє людей, написав голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

В МВС додали, що в Синельниківсьому районі пошкоджено понад десять приватних будинків. Загинули шестеро людей, зокрема діти шести і восьми років. Ще двох людей травмовано.

У Дніпрі станом на ранок відомо про 15 постраждалих, також Лисак писав про двох загиблих. У місті пошкоджено інфраструктурні об'єкти та житловий будинок.