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У Кривому Розі поранені троє людей, у Синельниковому росіяни вбили двох дітей

Загалом в Синельниковому загинули шестеро.

У Кривому Розі поранені троє людей, у Синельниковому росіяни вбили двох дітей
Фото: EPA/UPG

Окрім Дніпра, росіяни вночі били по інших населених пунктах області. Унаслідок обстрілів Кривого Рогу поранені троє людей, написав голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

В МВС додали, що в Синельниківсьому районі пошкоджено понад десять приватних будинків. Загинули шестеро людей, зокрема діти шести і восьми років. Ще двох людей травмовано. 

У Дніпрі станом на ранок відомо про 15 постраждалих, також Лисак писав про двох загиблих. У місті пошкоджено інфраструктурні об'єкти та житловий будинок. 

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