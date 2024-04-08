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Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади

На місці працюють усі відповідні служби.

Ввечері 8 квітня російська армія завдала удару по Полтавській області.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади”, - написав Пронін.

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Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби.

Решта інформації уточнюється.

  • Уночі 30 березня ворог атакував Полтавську область безпілотниками, було кілька влучань в інфраструктурний об'єкт
  • СБУ заявила, що запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті Укрзалізниці. У результаті спецоперації у Полтавській області "на гарячому" затримали двох агентів ФСБ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.
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