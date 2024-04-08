Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади

Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби.

“Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади”, - написав Пронін.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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