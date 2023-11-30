Уночі РФ вдарила 6 ракетами по Покровському району. Пошкоджено будинки, є поранені

Унаслідок нічних ударів по житлових будинках поранень зазнали щонайменше чотири дитини, зокрема малюк шести місяців. П'ятьох людей продовжують шукати під завалами.

Уночі росіяни одночасно вдарили по Покровському району шістьма ракетами С300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Постраждало 10 осіб, зокрема чотири дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами, повідомив міністр внутрішніх справ Клименко.

У Покровську поранено родину з двома дітьми – хлопцем 16 років та шестимісячним немовлям. Також поранено 13-річного хлопчика. За попередніми даними, пошкоджено багатоквартирний будинок і дев'ять приватних, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

"Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", – написав міністр.

У Новоградівці – влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще п'ятеро людей, серед них дитина.

У Мирнограді росіяни вдарили двома ракетами. Руйнувань зазнав відділ поліції.

Нагадаємо, в жовтні окупанти вдарили по центру Покровська і влучили в дві адміністративні будівлі. Загинула одна людина, ще 14 були поранені. Серед поранених – дев'ять працівниць управління соціального захисту населення та дві відвідувачки віком від 32 до 68 років.

У серпні в Покровську загинув полковник ДСНС, який потрапив під повторний ворожий обстріл. Він прибув на виклик, коли армія РФ вдарила по тому ж місцю – тактика, яку вони систематично застосовують при обстрілах. Унаслідок першого обстрілу Покровська загинули дев'ять, понад 80 людей були поранені.

Покровськ – відносно велике місто, довоєнне населення якого складало близько 60 000 людей.