Молдова тимчасово закрила повятряний простір

Молдова тимчасово закрила повітряний простір з міркувань безпеки. Про це заявила державна авіакомпанія Air Moldova.

“Шановні пасажири, наразі повітряний простір Республіки Молдова закритий, чекаємо на відновлення польотів. Сьогоднішній розклад зазнає змін”, – заявила компанія на своїй сторінці у Facebook.

Пасажирів, які перебувають в аеропорту, на борту літаків або збираються вилетіти, просять зберігати спокій та стежити за інформацією, що розміщується на табло в аеропорту або на сайтах компанії і летовища. Причина цього рішення не уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили групу з трьох російських військових літаків у небі над Польщею.