Сьогодні, 1 лютого, російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

“Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені”, - написав Гончаренко. Він додав, що наразі на місцях працюють всі відповідні служби.

Оновлено 23:39 Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, внаслідок обстрілу Краматорська щонайменше двоє загиблих і семеро поранених.

"Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували", - написав Кириленко.

Оновлення 01:08. Як повідомили у поліції Донецької області, війська РФ поцілили в житловий сектор міста ракетою "Іскандер-К".

Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйновано. Попередньо відомо про 3 загиблих цивільних мешканців і 20 поранених. Під завалами можуть залишатися люди.

Ворожа атака сталася о 21:45. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину Росії. На місці працюють понад 100 поліцейських, 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи.

Біля кожного пошкодженого будинку виставлено поліцейські наряди. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку.

Первинна правова кваліфікація – ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, на Донеччині в Іванівці під Краматорськом окупанти вчетверте з початку повномасштабної війни обстріляли лікарню. Там було близько 20 пацієнтів, ніхто не постраждав.

А 9 січня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми, двоє осіб, які перебували в автівці, загинули.