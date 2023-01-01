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Учора російська армія поранила трьох людей у Херсонській області. Двоє з них – діти

Окупанти за добу відкривали вогонь 40 разів. 

Учора російська армія поранила трьох людей у Херсонській області. Двоє з них – діти
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Протягом 31 грудня російська армія 40 разів обстріляла територію Херсонської області. По облцентру били 18 разів.

Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, ракетних систем залпового вогню та мінометів. Про це повідомили в Телеграм Херсонської ОВА. 

Снаряди влучили в обʼєкт критичної інфраструктури і житлові будинки. 

"Минулої доби через російські обстріли поранення дістали 3 людини", – йдеться у повідомленні. 

Серед них – двоє дітей. 13-річний хлопчик у тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, сили оборони України продовжують боротьбу з ворогом. За минулу добу захисники ліквідували 760 окупантів.

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