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Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ, її очолюватиме Епіфаній

1 грудня було зареєстровано статут лаври.

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ, її очолюватиме Епіфаній
Фото: Facebook/Національний заповідник Києво-Печерська лавра

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували 1 грудня як монастир. Вона увійшла до складу Православної церкви України.

Про це повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій (Зоря) у своєму Facebook.

"1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205)", - уточнив Зоря.

За його словами, канонічним і духовним керівником Лаври є Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Відповідним рішенням Синоду ПЦУ Блаженніший очолюватиме монастир як юридичну особу.

Нагадаємо, у червні Предстоятель Православної церкви України звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням передати ПЦУ для богослужінь один із храмів на території Києво-Печерської лаври.

До цього Синод ПЦУ ухвалив рішення про створення чоловічого монастиря «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра».

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