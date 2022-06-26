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На сьогодні російська агресія зруйнувала 4019 житлових будинків Харківщини, - голова ОДА Синєгубов

Жодного дня не минає без ударів окупантів.

На сьогодні російська агресія зруйнувала 4019 житлових будинків Харківщини, - голова ОДА Синєгубов
Спорткомплекс Харківського політеху
Фото: Telegram Олега Синєгубова

На сьогодні російська агресія зруйнувала 4019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури та 12 промислових підприємств.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, окупанти продовжують хаотичні обстріли області, тероризуючи мирне населення. Ворог б'є із реактивних систем залпового вогню, завдає ракетних ударів по житлових районах та цивільних об'єктах. Наслідки нічних ударів - зруйновані будинки та заклад медицини, пожежі та кількаметрові вирви від ракет.

Спорткомплекс Харківського політеху, в якому до війни щодня тренувалися більше тисячі дітей та студентів
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Спорткомплекс Харківського політеху, в якому до війни щодня тренувалися більше тисячі дітей та студентів

"Жодного дня не минуло без ударів окупантів по Харківщині! Тож не можемо дозволити собі розслабитися, кожне ігнорування тривоги - може коштувати життя. Просимо сьогодні без необхідності не перебувати на вулицях. Максимально знаходьтесь в укриттях. Бережіть себе та своїх близьких!", - закликав громадян Синєгубов.

Нагадаємо, у Києві ракета влучила в житловий будинок, рятувальники витягли з-під завалів семирічну дівчинку.

Також бійці підрозділу "Азов" Харків ліквідували ворожих найманців, а російські окупанти на Харківщині масово полишають свої підрозділи і тікають.

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