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"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28-а бригада показала відео знищення техніки росіян

Окупанти намагалися втекти від обстрілу, але невдало.

"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28-а бригада показала відео знищення техніки росіян
Фото: Скрін з відео

Артилерія сухопутних військ ЗСУ продовжує нищити противника та його техніку на території Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомила 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів зимового походу.

"Триває артилерійська війна, 28 бригада ганяє та палить техніку окупантів по посадках Херсонщини та Миколаївщини. Тікайте з нашої землі недолугі завойовники. Херсон, тримайся, ми поруч!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Херсонській області бійці Сил спеціальних операцій влаштували вдалу засідку, полюючи за КамАЗом російських окупантів.

А 25 травня бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили декілька броньованих машин російських окупантів разом з екіпажем.

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