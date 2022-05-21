Угруповання Обʼєднаних сил відбили 9 атак і знищили 5 танків

Росіяни за сьогодні обстріляли більще 40 населених пунктів Донецької і Луганської областей.

Угруповання Обʼєднаних сил продовжує оборону на Донецькому та Луганському напрямках. Уздовж усієї смугі зітнкення ворог застосовує бойову авіацію, ствольну великокаліберну артилерію, танки, міномети, ракети і бомби для ураження цивільних обʼєктів інфраструктури та мирних житлових кварталів, повідомили в штабі ООС на сторінці в Facebook.

За 21 травня росіяни обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 30 цивільних об’єктів. Зокрема, 13 житлових будинків, 4 заводи, науково-виробничий заклад, інститут іноземних мов, залізничну станцію, музичну школу, дві пожежно-рятувальні частини, ділянку газопроводу, високовольтну лінію електромереж, цвинтар та ряд господарських і складських приміщень. В результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення. Дані по Луганщині уточнюються.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога. Ще на 4 локаціях наразі тривають бої з окупантом", – зазначили в штабі.

За сьогодні військові угруповання Обʼєднаних сил знищили:

5 танків

4 артилерійські системи

10 одиниць бойової броньованої техніки

2 ворожих автомобілі.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів.

За даними Генштабу, найбільшу активність Росія продовжує зосереджувати в Східній операційній зоні. Росія продовжує підготовку до наступу на Словʼянський і Лиманський напрямки.