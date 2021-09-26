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У Києві стартує Кліматичний марш

"Ми виходимо на вулиці Києва, щоб ще раз нагадати нашим чиновникам про найбільшу загрозу для людства — зміну клімату".

Фото: Макс Требухов

У Києві на Михайлівські площі стартує Кліматичний марш-2021.

Організатором заходу є організація з охорони навколишнього середовища “Екодія”.

О 12:40 хода має вирушити до Верховної Ради України.

“Кліматична криза – реальність, з якою доведеться стикатися не лише майбутнім поколінням. Ми відчуваємо її наслідки вже зараз. Жахливі повені в Європі, Китаї, Індії. Лісові пожежі, викликані аномально спекотною погодою, в Канаді, Туреччині, Чорногорії. Десятки тисяч людей постраждали, сотні загинули”, – зазначили організатори.

Вони додали, що Україна теж “не пасе задніх”: у Запорізькій області фіксують смерчі, Одесу заливають повені, пилова хмара з Сахари накриває всю країну, липень у столиці вкотре б’є температурні рекорди.

Фото: Макс Требухов

За словами активістів, вже зараз в небезпеці перебуває тисячі людських життів, гектари лісів, наші домівки і наші гроші, які доведеться витрачати на боротьбу із наслідками кліматичної кризи.

“Якщо нічого не змінювати, далі ставатиме лише гірше. Часу зволікати не лишилось! Ми виходимо на вулиці Києва, щоб ще раз нагадати нашим чиновникам про найбільшу загрозу для людства — зміну клімату та природні катаклізми, пов’язані з нею. Кліматична криза – реальність, з якою доведеться стикатися не лише майбутнім поколінням”, – закликали вони.

 

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, кількість стихійних лих, пов'язаних зі зміною клімату, за останні 50 років збільшилась уп'ятеро. Їх жертвами стали понад 2 млн людей, а загальні збитки оцінюються у 3,64 трлн доларів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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