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На Донбасі загинув український військовий

Від початку доби російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі загинув український військовий
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Унаслідок обстрілу російськими окупантами позицій Об’єднаних сил на Донбасі загинув український військовий. Він отримав несумісні із життям поранення, повідомляє пресцентр ООС.

Загалом від початку доби зафіксовані п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

"Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - сказано у вечірньому зведенні.

На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляли, у суботу, 3 липня, окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат у лавах ООС не було.

26 червня під Пісками загинув старший солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар.

16 червня на Донбасі загинув 24-річний військовий Роман Галуха з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

11 червня у зоні проведення ООС на Донбасі загинув солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.

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