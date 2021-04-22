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Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув український військовий

Воїн отримав не сумісне з життям поранення.

Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув український військовий
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

У зоні проведення операції Об’єднаних сил у четвер, 22 квітня, загинув український військовий.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ" у соцмережі Facebook.

"Сьогодні, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення не сумісне з життям", - сказано в повідомленні.

Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Північ" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

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