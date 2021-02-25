Сьогодні, 25 лютого, у столиці розпочався процес вакцинації проти COVID-19 препаратом Covishield - розробки Oxford/AstraZeneca, що виготовлена у Індії.

Процес вакцинації транслюється онлайн.

Першим провакцинованим став завідувач відділення інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

”Відчуття звичайні, ніяких поганих відчуттів не маю”, - сказав Куценко після щеплення.

Лікар додав, що не стояло питання, чи йому вакцинуватися, адже він майже рік уже займається лікуванням ковідних хворих. Розповів, що кожен день бачить людське горе, трагедії, тому вибору вакцинуватися чи ні не було.

Куценко вважає, що збити шквал ковіду можна тільки масовою вакцинацією.

У листопаді він сам хворів на коронавірусну недугу, має імунітет, але повторний тест на антитіла показав, що вони різко впали. Тому медик вирішив вакцинуватися.

На вакцинування очікують інші лікарі - всі медики інфекційного відділення Олександрівської лікарні та члени мобільних бригад.

Вакцинацію проводить мобільна бригада, яка пройшла спеціальне навчання.

Другою щеплення отримала інфекціоніст Марта Добрянська - член мобільної бригади, яка буде вакцинувати інших.

Вона розповіла, що рішення про щеплення ухвалила без вагань.

Лікарка каже, що процедура нічим не відрізняється від звичайного щеплення від грипу. Вона додала, що почувається чудово, готова далі йти працювати.

Марта Добрянська

Валентина Леондівна, медсестра мобільної бригади, яка вакцинуватиме інших, - третя вакцинована.

”Не вагалася, це єдиний засіб захистити себе від хвороби”, - зазначила вона.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Протягом першого дня у п’яти областях проведено 159 щеплень першою дозою. Побічної дії не виявлено.

Як повідомляли, учора перше щеплення від коронавірусу препаратом CoviShield зробили лікарю-реаніматологу опорної по ковіду Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку. Перед щепленням йому виміряли температуру та провели інструктаж.

Другою вакцинували старшу сестру реанімаційного відділення Нонну Хачатрян. Саму процедуру щеплення виконувала медсестра мобільної бригади Наталя Завірюха.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув у кількості 500 000 доз, але це тільки перша поставка.

Києву дісталось 42,6 тис. доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, яку напередодні доставили в Україну з Індії.

Вакцина AstraZeneca AZD1222 і CoviShield вироблені за однаковою технологією - це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca.