Один із затриманих біля офісу телеканалу "НАШ" активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції із зовнішнього боку стіни та погрожує стрибнути, якщо не відпустять його і його побратимів.

Фото: facebook/Dmytro Khiluk

Також Середюк вимагає приїзду до управління міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та закриття телеканалу "Наш", повідомляє УНІАН.

За даними видання, наразі одного затриманого вже відпустили, всі інші перебувають в управлінні поліції.

Біля будівлі зібралися декілька десятків активістів організацій "Братство", "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", щоб підтримати затриманих.

До Шевченківського управління поліції під'їхав пожежний автомобіль з підйомником, щоб зняти з вікна будівлі активіста.

Фото: facebook/Dmytro Khiluk

За інформацією пресслужби столичної поліції, затримано чотирьох протестувальників, наразі на них складають адміністративні протоколи.

Учасники акції закликали "всіх патріотів зупинити агресію Росії в інформаційному просторі та заставити замовкнути ворожу пропаганду назавжди".

"Всі під мураєвський телеканал "Наш"! Закриємо разом рупор ординського Кремля", - йшлося в анонсі акції.

2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.

Секретар РНБО Олександр Данілов заявив, що в Україні працює багато телеканалів з антиукраїнським порядком денним, і після надходження підтверджувальних документів РНБО запроваджуватиме санкції стосовно них.