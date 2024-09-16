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Викрили керівника юрфірми, підозрюваного в допомозі чоловікам виїжджати за кордон

Вартість таких "послуг" становила 10-15 тисяч доларів.

Викрили керівника юрфірми, підозрюваного в допомозі чоловікам виїжджати за кордон
Викрили керівника юрфірми, який допомагав чоловікам виїжджати за кордон
Фото: ДБР

Повідомили про підозру 22-річному керівнику юрфірми, який допомагав військовозобов'язанми чоловікам виїжджати за кордон.

Про це повідомила Київська міська прокуратура та ДБР. 

Чоловік на інтернет-сторінці очолюваної ним фірми під виглядом надання юридичних послуг пропонував допомогу із отримання документів про відстрочку від призову на військову службу, а також сприяння в отриманні потрібних висновків військово-лікарських комісій для зняття з військового обліку. Виготовленням цих документів мав займатися спільник, особу якого наразі встановлює слідство

Вартість виготовлення документів для зняття з військового обліку або виїзду за кордон становила від 10 до 15 тисяч доларів США. 

В ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання грошей. Зокрема, правоохоронці задокументували факт отримання директором юридичної компанії частини оплати у сумі 3,5 тис. доларів США.

Викрили керівника юрфірми на переправці чоловіків за кордон
Фото: Київська міська прокуратура
Викрили керівника юрфірми на переправці чоловіків за кордон

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 22-річному директору юридичної компанії у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та перешкоджанні діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

Наразі керівнику юридичної фірми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді застави в розмірі 500 тис. гривень. 

Встановлюється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення. 

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