Викрили керівника юрфірми, підозрюваного в допомозі чоловікам виїжджати за кордон

Викрили керівника юрфірми, який допомагав чоловікам виїжджати за кордон

Повідомили про підозру 22-річному керівнику юрфірми, який допомагав військовозобов'язанми чоловікам виїжджати за кордон.

Про це повідомила Київська міська прокуратура та ДБР.

Чоловік на інтернет-сторінці очолюваної ним фірми під виглядом надання юридичних послуг пропонував допомогу із отримання документів про відстрочку від призову на військову службу, а також сприяння в отриманні потрібних висновків військово-лікарських комісій для зняття з військового обліку. Виготовленням цих документів мав займатися спільник, особу якого наразі встановлює слідство

Вартість виготовлення документів для зняття з військового обліку або виїзду за кордон становила від 10 до 15 тисяч доларів США.

В ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання грошей. Зокрема, правоохоронці задокументували факт отримання директором юридичної компанії частини оплати у сумі 3,5 тис. доларів США.

Фото: Київська міська прокуратура Викрили керівника юрфірми на переправці чоловіків за кордон

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 22-річному директору юридичної компанії у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та перешкоджанні діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Наразі керівнику юридичної фірми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді застави в розмірі 500 тис. гривень.

Встановлюється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.