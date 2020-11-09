Поліція Харкова розслідує зникнення Кернеса

Заяву про зникнення Кернеса подав керівник однієї з громадських організацій.

Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення мера міста Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

У поліції зазначили, що заяву про зникнення міського очільника подав керівник однієї з громадських організацій. Він повідомив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок та його місцезнаходження невідоме.

"9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначили, що наразі відповідна інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, що на початку вересня Геннадій Кернес захворів на коронавірус, у зв’язку з ускладненням здоров'я його вивезли на лікування у Німеччину до берлінської клініки Шаріте.

Не дивлячись на хворобу, Кернес був зареєстрований кандидатом на виборах міського голови Харкова. 25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів та визнала його Харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.