Трамп відреагував на перемогу Байдена
Трамп відреагував на перемогу Байдена
Азербайджан випадково збив російський ударний вертоліт Мі-24 над Вірменією (оновлено)
Азербайджан випадково збив російський ударний вертоліт Мі-24 над Вірменією (оновлено)
Зеленський захворів на коронавірус
Зеленський захворів на коронавірус
Джо Байден – 46-й президент США
Джо Байден – 46-й президент США
Зеленський відреагував на напад у Кривому Розі
Зеленський відреагував на напад у Кривому Розі
У Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих, є вбиті й поранені
У Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих, є вбиті й поранені
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Україна Балкан
Україна Балкан
ГоловнаПраво

Поліція Харкова розслідує зникнення Кернеса

Заяву про зникнення Кернеса подав керівник однієї з громадських організацій. 

Поліція Харкова розслідує зникнення Кернеса

Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення мера міста Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

У поліції зазначили, що заяву про зникнення міського очільника подав керівник однієї з громадських організацій. Він повідомив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок та його місцезнаходження невідоме.

"9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції також зазначили, що наразі відповідна інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, що на початку вересня Геннадій Кернес захворів на коронавірус, у зв’язку з ускладненням здоров'я його вивезли на лікування у Німеччину до берлінської клініки Шаріте.

Не дивлячись на хворобу, Кернес був зареєстрований кандидатом на виборах міського голови Харкова. 25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів та визнала його Харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також