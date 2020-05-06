Глава правления Украинского Хельсинского союза заявил, что приложение "Дия" нарушает право на защиту персональных данных

Глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что приложение "Дия" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций. Об этом пишут "Українські новини".

"Нарушает, конечно, и не только право на защиту персональных данных. Оно нарушает право на приватность. В данном случае речь идет о приватности коммуникаций, потому что фактически орган правительства, который уполномочен это делать, снимает информацию с каналов связи без какого-либо решения (суда. - Ред.)", - сказал он.

Захаров отметил, что снятие информации должно основываться на законе и иметь легитимную цель.

"Вообще, снятие информации с каналов связи есть ни что иное как оперативно-розыскное мероприятие, предусмотренное законом "Об оперативно-розыскной деятельности", и оно допустимо только по решению председателя Апелляционного суда или его заместителя в отношении людей, которые готовят или совершили тяжкое или особо тяжкое преступление, если иным способом добыть информацию невозможно", - объяснил он.

Захаров отметил, что контроль самоизоляции с помощью электронного сервиса "Дій вдома" незаконный.

"Это ввели без какого-либо закона, основываясь только на постановлении правительства, никакого преступления люди, которые заболели, не совершили, поэтому применять такие действия – нарушение права на приватность, в частности Конституции и Европейской конвенции. Этого делать нельзя было категорически. То есть это вмешательство в приватность, не основанное на законе, хоть цель и легитимная – забота о безопасности и здоровье граждан, с этим можно согласиться", - добавил он.

Захаров отмечает, что такие действия были бы законными при введении чрезвычайного положение в связи с пандемией или включении такой нормы в специальный закон о чрезвычайном положении, который должен принять парламент.

Напомним, что всех эвакуированных украинцев делят на две группы. Первая - те, у кого есть смартфоны, чтобы установить приложения "Дия" для контроля за обсервацией. Они вводят адрес, по которому обязуются самоизолироваться, и обязаны находиться по нему две недели.

Вторая - люди без смартфонов. Они будут проходить обсервацию "в классическом формате", то есть в подготовленных государством локациях.