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Глава правления Украинского Хельсинского союза заявил, что приложение "Дия" нарушает право на защиту персональных данных

Также оно не соответствует нормам о приватности коммуникации. 

Глава правления Украинского Хельсинского союза заявил, что приложение "Дия" нарушает право на защиту персональных данных
Фото: Скриншот/YouTube

Глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что приложение "Дия" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций. Об этом пишут "Українські новини".

"Нарушает, конечно, и не только право на защиту персональных данных. Оно нарушает право на приватность. В данном случае речь идет о приватности коммуникаций, потому что фактически орган правительства, который уполномочен это делать, снимает информацию с каналов связи без какого-либо решения (суда. - Ред.)", - сказал он.

Захаров отметил, что снятие информации должно основываться на законе и иметь легитимную цель. 

"Вообще, снятие информации с каналов связи есть ни что иное как оперативно-розыскное мероприятие, предусмотренное законом "Об оперативно-розыскной деятельности", и оно допустимо только по решению председателя Апелляционного суда или его заместителя в отношении людей, которые готовят или совершили тяжкое или особо тяжкое преступление, если иным способом добыть информацию невозможно", - объяснил он.

Захаров отметил, что контроль самоизоляции с помощью электронного сервиса "Дій вдома" незаконный.

"Это ввели без какого-либо закона, основываясь только на постановлении правительства, никакого преступления люди, которые заболели, не совершили, поэтому применять такие действия – нарушение права на приватность, в частности Конституции и Европейской конвенции. Этого делать нельзя было категорически. То есть это вмешательство в приватность, не основанное на законе, хоть цель и легитимная – забота о безопасности и здоровье граждан, с этим можно согласиться", - добавил он.

Захаров отмечает, что такие действия были  бы законными при введении чрезвычайного положение в связи с пандемией или включении такой нормы в специальный закон о чрезвычайном положении, который должен принять парламент.

Напомним, что всех эвакуированных украинцев делят на две группы. Первая - те, у кого есть смартфоны, чтобы установить приложения "Дия" для контроля за обсервацией. Они вводят адрес, по которому обязуются самоизолироваться, и обязаны находиться по нему две недели.

Вторая - люди без смартфонов. Они будут проходить обсервацию "в классическом формате", то есть в подготовленных государством локациях. 

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